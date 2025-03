To nie głupia porada z internetu. Przyłóż kluczyk do głowy

Bezprzewodowy kluczyk lub pilot wykorzystuje do komunikacji fale radiowe, których zasięg wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Dlatego w sytuacji, gdy bateria jest słaba, a zasięg drastycznie spada - wystarczy przyłożyć go do głowy, żeby na chwilę wzmocnić siłę nadawania sygnału.