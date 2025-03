Pojazdy wolnobieżne i traktory to nie to samo

Zgodnie z Kodeksem drogowym pojazdy wolnobieżne to maszyny używane w rolnictwie, budownictwie lub leśnictwie. Co ciekawe, do tej definicji nie zaliczają się ciągniki. Są to maszyny, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Z tego powodu bardzo często utrudniają ruch. Wielu kierowców zastanawia się, czy taki pojazd można wyprzedzać, gdy na drodze jest podwójna linia ciągła.