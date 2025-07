Jak czytamy w komunikacie, grupa Stalexport Autostrady osiągnęła w tym roku przychody na poziomie 306,9 mln złotych. W analogicznym okresie z ubiegłego roku było to 277 mln zł. Mimo to zysk netto spadł z 61,6 mln zł do 51,9 mln zł, a zysk operacyjny zmniejszył się z 76,4 mln zł do 57,4 mln zł.