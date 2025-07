Nowatorska folia wykorzystuje zaawansowaną nanotechnologię do rozpraszania ciepła, obniżając temperaturę w aucie nawet o ponad 20 stopni Celsjusza.

Letnie upały potrafią zamienić wnętrze auta w istny piekarnik. Temperatura w kabinie może sięgać nawet 70 stopni Celsjusza, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale także może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych kierowcy i pasażerów. Choć na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów ograniczających dopływ ciepła do pojazdu, nie wszystkie z nich zapewniają realną ochronę przed ekstremalnym nagrzewaniem.