Eksperci radzą, by na agresję drogową reagować spokojnie, unikać eskalacji i szybko zawiadamiać policję.

W Lubaniu doszło do groźnej sytuacji, gdy pieszy zwrócił uwagę kierowcy na nieprawidłowe parkowanie, a ten zagroził mu bronią.

W zeszły czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zgłosił się mężczyzna, który poinformował o groźbach kierowcy. 40-latek opowiedział, że zwrócił uwagę kierującemu samochodem osobowym, który zaparkował nieprawidłowo, a ten zaczął mu grozić pozbawieniem życia oraz zniszczeniem mienia. Dodatkowo mężczyzna w sposób jednoznaczny pokazał, że ma w torbie schowany pistolet.

Po złożeniu zgłoszenia policjanci natychmiast udali się w okolice miejsca zdarzenia, aby zatrzymać podejrzanego. Dzięki przeprowadzonym czynnościom udało się ustalić miejsce pobytu mężczyzny i przeprowadzić zatrzymanie. Z uwagi na fakt, że 45-latek miał na sobie inne ubrania niż te, w których widziano go wcześniej, funkcjonariusze poprosili go o pokazanie, co nosił przedtem. W pobliskim garażu znaleziono odzież oraz torbę typu "nerka", w której znajdowała się broń.