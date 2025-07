Głównym zadaniem Komisji Europejskiej w kwestii ruchu drogowego jest realizacja celu o nazwie "wizja zero". To program, który ma za zadanie maksymalnie zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, a także ofiar oraz poszkodowanych, a z czasem zredukować ją do zera. Zadanie to nie jest jednak proste, bo każdego roku na drogach Unii Europejskiej ginie ponad 20 tys. osób. KE zakłada, że do 2030 r. uda się zredukować tę liczbę o 50 proc., a do 2050 r. śmiertelność w wyniku wypadków drogowych spadnie do zera. Aby jednak te ambitne plany udało się ziścić, konieczne jest wprowadzenie wielu zmian odnoszących się do konkretnych grup kierowców - na celownik trafili również seniorzy.