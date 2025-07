Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ograniczył wysokość pojazdów mogących korzystać z parkingu P+R Górka Narodowa do 1,6 metra.

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2026 roku w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu . Po licznych protestach i wyrokach sądów nie obejmie ona całego obszaru miasta, ale wyłączone zostały tylko mało zurbanizowane tereny na wschodzie oraz na południu. Zdecydowano się też na umożliwienie kierowcom pojazdów niespełniających wymogów SCT, na dojazd do parkingów park & ride znajdujących się na terenie miasta.

Okazuje się jednak, że Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie postanowił zrobić pod górkę kierującym, którzy korzystają lub będą zmuszeni do korzystania z parkingu P+R Górka Narodowa. Obiekt ten znajduje się na północy miasta, tuż przy zjeździe z obwodnicy (w ciągu drogi S52). Kierowcy mają tam do dyspozycji 465 miejsc postojowych w tym 18 miejsc dla niepełnosprawnych oraz 10 do ładowania samochodów elektrycznych. Z własnego auta można się tam przesiąść w kilka linii tramwajowych i autobusowych.