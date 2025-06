Dotychczas opłaty za parkowanie w Krakowie były zależne jedynie od podstrefy, czyli im bliżej centrum tym parkowanie było droższe. W podstrefie A stawka wynosiła 6 zł za każdą godzinę, w B - 5 zł, a w C - 4 zł. Po zmianach w życie wejdzie dwustopniowy system opłat - inny dla posiadaczy Karty Krakowskiej, czyli mieszkańców Krakowa i inny dla pozostałych.

Podstrefa C: stała stawka 4 zł za każdą godzinę.

Podstrefa C: odpowiednio 7 zł, 8 zł, 9 zł, dalej 7 zł.

Różnice są więc znaczące - w przypadku trzech godzin parkowania w centrum miasta osoba bez Karty Krakowskiej zapłaci 30 zł, podczas gdy mieszkaniec tylko 21 zł. Obecnie, do końca lipca, każdy płaci 18 zł.

Wraz z podwyżką opłat zmienia się także sposób korzystania z parkomatów. ZDMK instaluje w centrum miasta nowe (choć używane) urządzenia przywiezione z Warszawy. Zostały one zmodernizowane i dostosowane do krakowskiego systemu.

Aplikacje do parkowania coraz ważniejsze. Mieszkańcy na wygranej pozycji

Z podobnych rozwiązań będzie można korzystać w aplikacjach mobilnych do płatności za parkowanie. Już teraz generują one większe wpływy niż parkomaty - w lutym 2025 roku było to 3,7 mln zł wobec 2,7 mln zł z parkomatów. Weryfikacja Karty Krakowskiej będzie działać również w aplikacjach, o ile operator wdroży odpowiednią funkcję. Lista zaakceptowanych aplikacji ma być znana w lipcu.