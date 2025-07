Aktualizacje systemu Android Auto odbywały się dotychczas bez większych zmian. Programiści łatali za ich pomocą drobne błędy w kodzie systemu, które mogły być uciążliwe jedynie dla szczególnych grup użytkowników. W pozostałych przypadkach, nie wprowadzały one nic spektakularnego. Okazuje się jednak, że najnowsza aktualizacja Android Auto jest inna niż wcześniejsze. Wersja 14.8 wydaje się być zwiastunem niemałej rewolucji.

Android Auto żegna Asystenta Google?

Jedną z pierwszych zmian, zauważalnych po aktualizacji systemu Android Auto, jest etykieta "Cyfrowy Asystent", która zastąpiła "Asystent" w ustawieniach. Przypuszcza się, że to oficjalny krok zwiastujący rezygnację nadejście Gemini, a więc znacznie bardziej zaawansowanego asystenta głosowego, opartego na sztucznej inteligencji rozwijanej przez Google.

Co ciekawe, zauważona zmiana nie została ukryta głęboko w ustawieniach systemu. Użytkownicy mają do niej dostęp właściwie zaraz po dokonaniu aktualizacji systemu Android Auto. Jak zauważyła redakcja portalu 9to5Google, pomimo zmiany nazwy etykiety w ustawieniach, ta nadal kieruje użytkowników do opcji związanych z Asystentem Google. Przypuszcza się jednak, że już wkrótce możliwość konfigurowania "Hej Google", zmieni się na coś znacznie bardziej rozbudowanego.

Szybsza nawigacja do pracy. Szczegół pojawił się w Mapach Google

Ponadto, zaobserwowano zmiany w Mapach Google dostępnych w Android Auto. Gigant z Doliny Krzemowej dodał do interfejsu nowy skrót z ikoną teczki. Niespotykany wcześniej przycisk, znajduje się tuż obok paska wyszukiwania adresu. Umożliwia on szybką nawigację do zapisanego wcześniej adresu pracy. Jest ona pewnym zaskoczeniem, gdyż oficjalnie nie pojawiła się na liście unowocześnień w aktualizacji Android Auto 14.8.

Prawdopodobnie, poza możliwością szybkiej nawigacji do pracy, pojawi się także przycisk umożliwiający nawigację do adresu domowego. Znacząco przyspieszy to korzystanie z nawigacji w przyszłości, z uwagi na łatwą dostępność najczęściej odwiedzanych adresów. Przypuszcza się, że niebawem funkcja ta trafi do szerszej grupy użytkowników. Obecnie korzystać mogą z niej jedynie nieliczni.

Android Auto przygotowuje się na Gemini

Android Auto 14.8 przeszedł beta testy, a obecnie jest już dostępny do pobrania w wersji stabilnej. Wydaje się, że kolejne aktualizacje będą mocniej powiązane z nadchodzącym asystentem Gemini. Mimo, że wciąż ciężko mówić o spektakularnych zmianach, wyraźnie widać, że Google buduje fundamenty pod coś większego. Warto zatem śledzić dalsze aktualizacje i regularnie instalować je na swoich urządzeniach.

