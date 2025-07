Ta historia ma swój początek w połowie maja. Wtedy na parkingu Biedronki, w której zazwyczaj robię zakupy, pojawiły się tablice na wjeździe i parkomat przy wejściu do sklepu.

Przez kilka tygodni klienci z pewnością byli przyzwyczajani do tego, by pobierać bilety na darmowe 90 minut. Jedni to robili, inni - widząc, że nikt nie wlepia kar - wchodzili do sklepu bez kliknięcia zielonego przycisku na bezpłatny postój.