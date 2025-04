Liczba skarg do UOKiK w ostatnich latach drastycznie rosła

Liczba skarg do UOKiK w sprawie prywatnych, płatnych parkingów i niesłusznie wystawianych mandatów w ostatnich latach rosła - w końcu obecnie w wielu miastach nawet na tych mniejszych parkingach stoją parkomaty. Wielu kierowców albo specjalnie albo przez przypadek (brak odpowiedniego oznakowania, zsunięcie się biletu z kokpitu) otrzymało mandaty od prywatnych zarządców.

Mandat za parkowanie pod supermarketem - kierowcy dostaną zwrot

Obserwując rosnącą liczbę skarg kierowców, urząd przeanalizował praktyki stosowane przez jednego z operatorów i stwierdził szereg nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonego postępowania, szef UOKiK zobowiązał firmę do zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Prawo do zwrotu pieniędzy przypadło wszystkim kierowcom, którzy od początku 2020 roku otrzymali wezwanie do zapłaty, mimo że faktycznie posiadali bilet z prawidłowo wpisanym numerem rejestracyjnym swojego pojazdu.

Liczba skarg do UOKiK w sprawie prywatnych, płatnych parkingów i niesłusznie wystawianych mandatów w ostatnich latach rosła - w końcu obecnie w wielu miastach nawet na tych mniejszych parkingach stoją parkomaty. Wojciech Stróżyk Reporter

Analizując dokumentację spraw zgłaszanych przez kierowców, urząd odkrył również inne praktyki budzące wątpliwości. Jedną z nich było zastraszanie osób, które otrzymały wezwanie do zapłaty, nieuchronnym postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym. W dokumentach przesyłanych kierowcom pojawiały się sformułowania sugerujące, że brak natychmiastowej wpłaty spowoduje automatyczne wszczęcie kosztownych procedur, co miało wywołać poczucie zagrożenia i skłonić do szybkiego uregulowania nawet wątpliwej należności.

Kolejnym problemem były nieprawidłowości związane z procedurą reklamacyjną. Operator przyjmował skargi wyłącznie w formie listu tradycyjnego lub poprzez formularz internetowy, ignorując fakt, że zgodnie z polskim prawem konsument ma możliwość składania reklamacji również drogą elektroniczną lub osobiście. Takie ograniczanie możliwości kontaktu zostało jednoznacznie ocenione jako praktyka naruszająca prawa konsumentów.

Mandat za parkowanie pod Lidlem lub Biedronką - co robić?

Warto podkreślić, że w świetle prawa dokument zza wycieraczki nie jest mandatem (te może wystawiać wyłącznie policja czy straż miejska), a wezwaniem do zapłaty, którego jednak nie należy ignorować. Najlepiej natychmiast złożyć reklamację, dołączając wszelkie dowody potwierdzające nasze stanowisko - może to być paragon z zakupów dokonanych w obiekcie, przy którym zaparkowaliśmy, zdjęcie biletu parkingowego, a nawet nagranie z kamery samochodowej.

Jeśli nasza reklamacja zostanie odrzucona lub jeśli operator przekroczy ustawowy 30-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi, warto rozważyć skierowanie sprawy do instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów - czyli właśnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, a w ostateczności nawet do sądu.

Eksperci przypominają również, że zgodnie z przepisami, wjeżdżając na teren prywatnego parkingu zawieramy z jego właścicielem umowę cywilnoprawną. Jednak aby ta umowa była wiążąca, jej warunki muszą być jasno zakomunikowane przed wjazdem na parking - tablice informacyjne powinny być widoczne, czytelne i jednoznacznie określać zasady korzystania z miejsc parkingowych.

Renault Rafale E-Tech 300 – test wideo SUV-a plug-in z napędem 4x4 Interia pl INTERIA.PL