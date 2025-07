Wojsko kupuje nowe auta osobowe dla oficerów

Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na zakup samochodów osobowych o podwyższonym standardzie. W grę wchodzą trzy typy nadwozi: SUV-y, sedany i liftbacki. Nowe pojazdy mają trafić do użytku kadry oficerskiej Wojska Polskiego.

Zamówienie obejmuje łącznie nawet do 60 samochodów w zależności od ostatecznych wyników przetargu. Wszystkie auta muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniać normę emisji spalin Euro 6 i mieć automatyczną, co najmniej dwustrefową klimatyzację. Dodatkowo, opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

SUV-y i sedany dla wojska - wymagania techniczne

Przetarg został podzielony na trzy niezależne zadania. Pierwsze dotyczy zakupu od 4 do 20 samochodów osobowych typu sedan lub liftback. Minimalna moc silnika dla tej grupy to 103 kW. Pojazdy muszą mieć pięć miejsc, automatyczną skrzynię biegów, bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów oraz rozstaw osi nie mniejszy niż 2770 mm.

Drugie zadanie obejmuje auta o wyższym standardzie, również w wersjach sedan lub liftback. W tym przypadku wymagania są bardziej wyśrubowane: co najmniej 140 kW mocy, podgrzewane fotele, bagażnik o pojemności minimum 480 litrów i rozstaw osi nie mniejszy niż 2800 mm. Także tutaj przewidywany zakup to od 4 do 20 egzemplarzy.

Trzecie zadanie obejmuje SUV-y - w liczbie od 6 do 20 sztuk. Ich specyfikacja pokrywa się z wymaganiami aut o wyższym standardzie. Kluczowym dodatkiem jest napęd 4x4, który zwiększa mobilność w zróżnicowanym terenie.

Nowe samochody wojskowe - przeznaczenie i cel zakupu

Decyzja o zakupie aut osobowych zamiast ciężkiego sprzętu opancerzonego jest zgodna z trendem modernizacji zaplecza logistycznego sił zbrojnych. Nowe samochody mają służyć jako środek transportu dla oficerów w codziennych zadaniach administracyjnych, logistycznych oraz reprezentacyjnych.

Zastosowanie SUV-ów pozwala na lepszą mobilność poza drogami utwardzonymi, co może być przydatne podczas kontroli infrastruktury wojskowej lub działań terenowych. Z kolei sedany i liftbacki mają charakter reprezentacyjny i przewidziane są do transportu osób funkcyjnych.

Wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone do składu wojskowego w Stężycy. Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana do przeszkolenia co najmniej jednej osoby z obsługi każdego modelu. Okres gwarancji na auta ma wynosić minimum 24 miesiące.

Zakup nowej floty samochodów osobowych to element szerszej strategii Wojska Polskiego, nastawionej na usprawnienie działania struktur dowódczych i administracyjnych. Nowoczesne i funkcjonalne pojazdy mają wspierać codzienną pracę kadry oficerskiej, poprawiając komfort i efektywność działań w zapleczu organizacyjnym sił zbrojnych.

