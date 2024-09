Ford Ranger dla polskiego wojska. Nowe samochody pojadą do powodzian

Kolejne egzemplarze Forda Rangera dotarły do polskiego wojska. 85 nowych samochodów trafiło do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. Stąd zostaną rozdysponowane do jednostek pomagających mieszkańcom terenów dotkniętych skutkami powodzi. Część aut zasiliła zasoby np. 18. Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zdjęcie W latach 2023-2025 do wojska trafią 324 egzemplarze Forda Rangera. / 2. Regionalna Baza Logistyczna /

Za dostawę aut odpowiada firma Glomex MS Polska. Zgodnie z umową w latach 2023-2025 na służbę mają trafić 324 samochody. A jeszcze do końca tego roku żołnierze mają otrzymać 155 aut. W porównaniu do poprzednio dostarczanych pojazdów dla polskich sił zbrojnych te wyróżniają się malowaniem w kolorze zielonym oraz systemem umożliwiającym użycie aut w noktowizji. Rangery dostarczone przez firmę w latach 2020-2022 zostały docenione przez żołnierzy za swoje osiągi, wygodę, bezpieczeństwo czy właściwości terenowe. Auta wyposażone są w dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 170 KM.

Zdjęcie Przekazane Rangery trafią do jednostek zaangażowanych w udzielanie pomocy na terenach objętych skutkami powodzi. / 2. Regionalna Baza Logistyczna /

Auta dla wojska. Fordy Rangery z chromowanym grillem

Jak wspomniałem, samochody mają teraz specjalne malowanie. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do dostarczonych wcześniej aut, które trafiły do służby w polskiej armii, nie wyróżniają się one chromowanymi elementami.

W marcu 2020 roku podpisano umowę na dostarczenie 498 Rangerów z opcją na 150 kolejnych aut. Umowa została podpisana w wyniku szóstego przetargu - pięć wcześniejszych postępowań zostało unieważnionych. Co ciekawe zwyciężył Nissan Navara, ale wkrótce Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że kupi pick-upy marki amerykańskiej. Kiedy pierwsze Rangery już się pojawiły, spore zamieszanie wywołał fakt, że samochody były w cywilnej specyfikacji - z chromowanymi elementami właśnie. Łącznie w latach 2020-2022 wojsko odebrało w sumie 648 samochodów. W maju 2023 roku natomiast podpisano umowę na dostarczenie kolejnych 31 samochodów (i 31 kolejnych opcjonalnie) także w cywilnych specyfikacjach.