Zgodnie z orzeczeniem, Sebastian M. pozostanie w areszcie co najmniej do 25 czerwca. Prokuratura Okręgowa w Katowicach złożyła już wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu na kolejne trzy miesiące.

Prokuratura postawiła podejrzanemu zarzut z art. 177 § 2 Kodeksu karnego - spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jak poinformowała prokurator Izabela Knapik, Sebastian M. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Po wypadku Sebastian M. opuścił Polskę i wyjechał do Dubaju. Przez wiele miesięcy był poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zatrzymano go 4 października 2023 roku w ZEA, ale zgodnie z tamtejszym prawem, został zwolniony z aresztu po 60 dniach. Do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego obowiązywał go zakaz opuszczania kraju. Mimo to, jak wynika z informacji medialnych, mężczyzna nie był dostępny dla władz przez pewien czas, a jego lokalizacja była nieznana.