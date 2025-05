Sebastian M. usłyszał zarzuty. Prokuratura wyjaśnia, czy przyznał się do winy

Do Polski trafił już Sebastian M., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w 2023 roku. Mężczyzna niedługo po zdarzeniu wyjechał do Dubaju i dopiero teraz udało się go sprowadzić do kraju. Został już doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie w we wtorek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.