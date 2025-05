Tragedia na A1 wywołała szerokie zainteresowanie mediów, co znacznie pomogło w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Niedawno informowaliśmy o przełomie w sprawie ekstradycji Sebastiana M. do Polski. 15 maja władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oficjalnie zgodziły się na przekazanie 34-letniego podejrzanego polskim służbom. Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował wówczas, że procedura ekstradycyjna została zakończona, a polska policja - we współpracy z organami ZEA - rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie mężczyzny do kraju.