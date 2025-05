Przełom w sprawie Sebastiana M. "Do rychłego zobaczenia w Ojczyźnie"

Minister Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich zatwierdził ekstradycję Sebastiana M. do Polski - mężczyzny podejrzewanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował, że formalna procedura ekstradycyjna została zakończona, a polska policja, we współpracy ze służbami ZEA, przystępuje do realizacji operacji sprowadzenia poszukiwanego do kraju. Za skuteczne działania w tej sprawie ministrowi sprawiedliwości pogratulował szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski.