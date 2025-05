We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 w miejscowości Sierosław, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (województwo łódzkie), doszło do tragicznego wypadku. BMW M850i wjechało w tył jadącej przed nim Kii, która po zderzeniu uderzyła w bariery energochłonne i natychmiast stanęła w płomieniach. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły trzy osoby - małżeństwo oraz ich pięcioletni syn.

Początkowo policja przekazywała, że kierujący Kią stracił panowanie nad pojazdem z niewyjaśnionych przyczyn, a uszkodzone BMW nie było wiązane z wypadkiem. Przełom nastąpił, gdy do sprawy zaangażowały się media i internauci. Dzięki nagłośnieniu zdarzenia szybko ujawniono, do kogo należał samochód oraz kim był potencjalny sprawca. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment, w którym BMW uderza w Kię.

9 stycznia 2025 roku Sąd Apelacyjny w Dubaju orzekł, że ekstradycja Sebastiana M. do Polski jest prawnie dopuszczalna. Decyzja ta została pozytywnie oceniona przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, który uznał ją za istotny krok naprzód w działaniach zmierzających do sprowadzenia podejrzanego do kraju. Sebastian M. zdecydował się jednak złożyć odwołanie od tego orzeczenia. Prokurator Katarzyna Adamiak wyjaśniła wówczas, że właściwym do jego rozpatrzenia organem jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziś w tej sprawie zapadła wyczekiwana decyzja.