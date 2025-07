Znak B-33 pod tablicą miejscowości. Co go odwołuje?

W praktyce oznacza to, że jadąc przez miejscowość z ograniczeniem do 40 km/h umieszczonym pod tablicą z jej nazwą, kierowca musi utrzymywać tę prędkość przez całą miejscowość - czy to będzie 500 metrów czy 5 kilometrów, mijając po drodze skrzyżowania, które w normalnych warunkach odwołują ograniczenie.