Do jakiego miejsca obowiązuje ograniczenie prędkości? O mandat jest bardzo łatwo

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki (…) B-33 („ograniczenie prędkości” – przyp. autora) nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.