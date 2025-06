Przepisy nie nakazują demontażu haka pod warunkiem, że nie ogranicza on widoczności numeru rejestracyjnego.

Montaż haka holowniczego może prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli zasłania tablicę rejestracyjną.

W polskich przepisach nie ma obowiązku demontażu haka holowniczego, jeśli nie jest używany. Jednak jest jeden warunek - nie może zasłaniać tablicy rejestracyjnej. Jeśli hak wystaje na tyle, że ogranicza widoczność numerów, staje się podstawą do nałożenia kary.

Co zrobić, gdy dostaniesz mandat za zasłoniętą tablicę?

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany i ukarany, może próbować się odwołać. Warunkiem jest jednak udowodnienie, że hak nie ograniczał czytelności tablicy. W praktyce - zwłaszcza przy istnieniu zdjęć lub nagrań - jest to trudne.

Warto też pamiętać, że nowoczesne systemy kamer, np. przy wjazdach do miast, parkingach czy bramkach autostradowych, same wykrywają zasłonięte tablice. Takie nagrania często trafiają do służb, które wystawiają mandat bez potrzeby zatrzymywania pojazdu.