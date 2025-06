W skrócie Sieci Lidl i Biedronka przygotowały specjalne promocje dla kierowców na okres wakacyjny.

W ofercie Lidla znaleźć można przede wszystkim ładowarki do akumulatorów i akcesoria samochodowe w znacznie obniżonych cenach.

Biedronka proponuje praktyczne zestawy narzędzi oraz kosmetyki i sprzęty do pielęgnacji auta i garażu.

Największe sieci handlowe nie zapominają również o kierowcach i regularnie przygotowują asortyment, który może przydać się zarówno w samochodzie, jak i w garażu. Najwięcej tego typu ofert pojawia się wiosną, gdy na drogi wyjeżdżają motocykliści, a kierowcy przygotowują swoje auta do lata. Sporo promocji wyłania się także tuż przed zakończeniem roku szkolnego, kiedy wakacyjne wyjazdy ruszają pełną parą.

Promocje dla kierowców w Lidu. Ładowarki do akumulatorów o 40 proc. taniej

W ofercie sklepu Lidl dominują ładowarki do akumulatorów firmy ULGD. Model 5.0 E3 z 7-stopniami ładowania do baterii 6 V i 12 V o pojemności od 1,2-120 Ah posiada wyświetlacz LED pokazujący program ładowania, wartość napięcia, stan naładowania i ostrzeżenie o odwróceniu polaryzacji. Obecnie w sklepie internetowym można kupić tę ładowarkę o 40 proc. taniej - za 35,94 zł zamiast 59,90 zł. Ładowarka ULGD 5.0 E4 również jest przeceniona - z 64,90 zł na 38,94 zł. To idealny sposób na wydłużenie żywotności akumulatora, a regularne ładowanie zimą będzie gwarancją braku problemów z rozruchem.

W ofercie dostępna jest także ładowarka z funkcją rozruchu ULG 17 A1 dedykowana dla wszystkich baterii żelowych i kwasowo-ołowiowych. Urządzenie oferuje tryb ładowania impulsowego do regeneracji rozładowanych akumulatorów oraz automatyczne rozpoznawanie rodzaju baterii. Ta bardziej zaawansowana ładowarka kosztuje obecnie 149,40 zł zamiast 249 zł.

Pompa do wymiany oleju i pokrowce na fotele. Promocje nawet do 50 proc.

Wśród ofert dla zmotoryzowanych przeceniony o 50 proc. jest również zestaw pokrowców samochodowych w kolorze czarnym i kosztuje 34,95 zł. Dla fanów majsterkowania ciekawą propozycją jest pompa do wymiany oleju o mocy 160 W, zasilana z akumulatora 12 V, służąca do wypompowywania oleju silnikowego, napędowego oraz opałowego z wydajnością tłoczenia do 50 l/min. Obecnie dostępna jest w cenie 139,30 zł, czyli o 30 proc. taniej (zamiast 199 zł).

Warto rozważyć także zakup uchwytu na telefon z funkcją ładowania i portami USB typu A oraz C. Jeden z portów oferuje opcję Power Delivery do szybkiego ładowania z mocą do 10 W. Koszt to 41,94 zł zamiast 69,90 zł.

W obniżonej o 30 proc. cenie dostępny jest również samochodowy namiot wielofunkcyjny o wymiarach 340 × 190 × 180-275 cm. To ciekawe rozwiązanie dla osób, które nie mają garażu, a chcą zapewnić ochronę swojego samochodu lub motocykla przed słońcem, deszczem i wiatrem. Namiot kosztuje 419,30 zł zamiast 599 zł.

W Biedronce promocje na zestaw, który każdy kierowca powinien mieć

Z kolei w ofercie promocyjnej sieci sklepów Biedronka znalazły się cztery różne zestawy bitów ze stali chromowo-wanadowej:

bit i nasadki, 56 szt.

bity, 71 szt.

bity specjalne, 70 szt.

bity oraz bity precyzyjne z uchwytem, 61 szt.

Te kompaktowe zestawy sprawdzą się zarówno przy prostych naprawach samochodu, jak i w codziennych pracach domowych. Cena za jeden zestaw wynosi 44,99 zł, a oferta obowiązuje do niedzieli 29 czerwca. Za 17,99 zł za sztukę można kupić również kosmetyki samochodowe firmy CarPlan: płyn do usuwania owadów, czyszczenia szyb, felg, kokpitu, tapicerki czy szampon z woskiem.

Od 25 czerwca w Biedronce dostępny będzie także stalowy regał warsztatowy w cenie 109 zł (zamiast 159 zł) oraz odkurzacz warsztatowy o mocy 1300 W za 199 zł.

