Kiedy obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek?

Polskie prawo stanowi, że zakaz ruchu dla ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązuje w dni wolne od pracy oraz w niektóre weekendy, a także w dni poprzedzające ważne święta. Lista dni, w które w 2025 kierowcy wspomnianych pojazdów nie mogą wyjechać na drogi, prezentuje się następująco:

1 stycznia - Nowy Rok

20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkanocy

21 kwietnia - drugi dzień Wielkanocy

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

8 czerwca - Zielone Świątki

19 czerwca - Boże Ciało

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W wymienione wyżej dni zakaz jazdy ciężarówkami obowiązuje w godzinach 8:00-22:00. Ale to nie oznacza, że kierowcy nie mogą poruszać się tymi pojazdami tylko w te dni. Polskie prawo stanowi bowiem, że kilkugodzinne (od 18:00 do 22:00) zakazy obowiązują również w dni poprzedzające święta państwowe. To oznacza, że poruszający się samochodami ciężarowymi o masie powyżej 12 ton już dziś muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu.

Wyjątkiem w kwestii tego rozwiązania są wyłącznie dni poprzedzające Nowy Rok (1 stycznia), pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Czy w wakacje obowiązuje zakaz jazdy dla ciężarówek?

Oprócz tego trzeba pamiętać również, że zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton obowiązuje także w dwa ostatnie weekendy czerwca oraz we wszystkie weekendy w lipcu i sierpniu. W piątki poprzedzające wakacyjne weekendy obowiązuje on w godzinach od 18:00 do 22:00. W soboty funkcjonuje od 14:00 do 22:00 i w niedzielę od 8:00 do 22:00. Opisane rozwiązanie ma zwiększać bezpieczeństwo na drogach w okresie, kiedy wielu Polaków udaje się w trasę w celach urlopowych (warto pamiętać, że już 27 czerwca w szkołach rozpoczynają się wakacje). Daty wakacyjnych zakazów jazdy dla ciężarówek w 2025 r. wyglądają następująco:

20-22 czerwca

27-29 czerwca

4-6 lipca

11-13 lipca

18-20 lipca

25-27 lipca

1-3 sierpnia

8-10 sierpnia

15-17 sierpnia

22-24 sierpnia

29-31 sierpnia

Czy w Boże Ciało mogą jeździć ciężarówki?

Najbliższym dniem świątecznym jest czwartek 19 czerwca, czyli zwana potocznie uroczystość Bożego Ciała. W związku z tym świętem oraz okołowakacyjnym weekendem w najbliższych dniach kierowcy ciężarówek nie wyjadą na drogi w następujących porach:

środa 18 czerwca: 18:00 - 22:00

czwartek 19 czerwca: 8:00 - 22:00

piątek 20 czerwca: 18:00 - 22:00

sobota 21 czerwca: 14:00 - 22:00

niedziela 22 czerwca: 8:00 - 22:00

Oznacza to, że w obecnym tygodniu kierowcy ciężarówek będą borykać się z ograniczeniami w ruchu przez ponad pół tygodnia.

Kogo nie obejmuje zakaz jazdy ciężarówek?

Trzeba jednak podkreślić, ze nie każdy kierowca ciężarówki jest zobowiązany do stosowania się do zakazów. Część z nich jest z tego zwolniona za sprawą ładunku, który przewożą. Chodzi tutaj o transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, a także artykułów psujących się szybko. Z zakazu zwolnione są również transporty zwierząt oraz pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Ze stosowania się do przepisów wyłączone są również pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które wyjechały z naszego kraju poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujące na granicy na wyjazd z Polski.

Jaka jest kara za naruszenie zakazu jazdy ciężarówek?

Jeśli dany kierowca nie spełnia wyżej wymienionych warunków, ale uzna, że będzie kontynuował trasę mimo obowiązującego zakazu, może spodziewać się kary. W przypadku kierowcy grzywna wynosić może od 200 do 500 zł. Z kolei zarządzającemu transportem grozi kara do 1 tys. zł, a przewoźnikowi do 2 tys. zł.

