Drgania odczuwalne w aucie podczas jazdy to zjawisko, którego przyczyny mogą być bardzo zróżnicowane i nierzadko trudne do ustalenia bez przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Niezależnie jednak od tego, czy są ledwo zauważalne, czy wyraźnie wpływają na komfort prowadzenia, zawsze warto je potraktować poważnie. Mogą bowiem świadczyć o ukrytych usterkach technicznych, które nieusunięte z czasem mogą doprowadzić do poważniejszych awarii pojazdu.

Dlaczego auto drży w czasie jazdy?

Jedną z częstszych przyczyn wibracji podczas jazdy są problemy związane z oponami. Drgania odczuwalne przez kierowcę - zarówno na kierownicy, jak i w całym pojeździe - mogą wynikać z nierównomiernego zużycia bieżnika, nieprawidłowego wyważenia kół czy mechanicznych uszkodzeń ogumienia, takich jak wybrzuszenia czy odkształcenia. Nawet drobne nieprawidłowości w stanie opon mogą znacząco wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Wibracje spowodowane problemami z oponami stają się szczególnie odczuwalne przy wyższych prędkościach, gdy działające na koła siły są znacznie większe. Jednym z istotnych czynników wpływających na to zjawisko jest również ciśnienie w oponach - zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie może prowadzić do drgań. Co więcej, nierównomierne napompowanie poszczególnych kół potęguje ten efekt, dlatego regularna kontrola ciśnienia - najlepiej co najmniej raz w miesiącu - jest nie tylko zalecana, ale i kluczowa dla komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy.

Uszkodzenia obręczy to kolejna powszechna przyczyna powstawania drgań podczas jazdy. Nawet drobne defekty, na przykład powstałe wskutek najechania na dziurę w drodze, mogą zaburzyć równomierne rozłożenie masy koła, co prowadzi do pojawienia się wibracji. Często takie uszkodzenia są tak małe, że trudno je zauważyć bez dokładnego oględzin.

Samochód drży przy większej prędkości?

Jeżeli elementy zawieszenia - takie jak amortyzatory, sprężyny czy przeguby kulowe - są zużyte bądź uszkodzone, ich praca staje się nieprawidłowa, co powoduje przenoszenie drgań na karoserię samochodu. Szczególnie często to właśnie zużyte amortyzatory nie są w stanie skutecznie tłumić nierówności drogi, co prowadzi do powstawania wibracji i charakterystycznego podskakiwania auta na wybojach.

Problem wibracji może również wynikać z niesprawności układu napędowego. Szczególnie podczas przyspieszania drgania mogą być wywołane przez uszkodzone przeguby napędowe, wały lub ich łożyska. Przeguby odpowiadają za przenoszenie mocy z silnika na koła, a ich zużycie lub awaria skutkują nieprawidłowym funkcjonowaniem całego układu, co objawia się właśnie drganiami.

Wibracje w samochodzie podczas hamowania

Problemy z układem hamulcowym również mogą powodować wibracje, zwłaszcza podczas hamowania. Najczęściej drgania te wynikają z tarcz hamulcowych, które z czasem mogą ulec przegrzaniu lub zniekształceniu, przez co ich powierzchnia przestaje być idealnie gładka. Kontakt klocków hamulcowych z taką nierówną tarczą powoduje przenoszenie drgań na kierownicę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stan klocków, ponieważ ich nierównomierne zużycie również może zaburzać prawidłową pracę hamulców i przyczyniać się do powstawania wibracji.

Dlaczego auto drży na postoju?

Uszkodzenie lub niewyważenie niektórych części silnika, w szczególności poduszek silnika, to kolejny czynnik mogący wywoływać wibracje w samochodzie. Poduszki te mają za zadanie tłumić drgania generowane przez pracujący silnik, jednak gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, drgania te zaczynają być przenoszone na karoserię pojazdu. Wibracje tego typu najczęściej odczuwa się podczas postoju lub jazdy z niską prędkością, chociaż mogą one również nasilać się w trakcie przyspieszania.

