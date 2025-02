Dziwny dźwięk silnika na niskich obrotach: co robić?

Dokładna inspekcja układu wydechowego często pozwala szybko znaleźć źródło problemu, zwłaszcza jeśli hałas przypomina metaliczne brzęczenie lub stukanie. Przyczyną może być rozszczelnienie rury wydechowej, uszkodzenie katalizatora lub poluzowanie mocowań, co najlepiej słychać na biegu jałowym. W wielu przypadkach wystarczy dokręcenie lub wymiana wieszaka, by hałas ustąpił, ale jeśli problem nie znika, warto sprawdzić ciśnienie oleju i stan rozrządu – zwłaszcza w starszych silnikach, gdzie zużycie mechaniczne jest bardziej prawdopodobne. Ignorowanie takich objawów może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń, dlatego nie należy zwlekać z diagnostyką.