Zdecydowana większość kierowców jest słusznie przekonana, żeregularna wymiana oleju silnikowego ma realny wpływ na poprawę jakości pracy i wydłużenie żywotności jednostki napędowej. To fakty potwierdzające znaczenie wymiany oleju, który ma za zadanie przede wszystkim smarować pracujące wewnątrz silnika części mechaniczne, a także zmniejszać między nimi tarcie. Sam skład czynnika smarującego jest skrupulatnie dobrany i ulepszany na przestrzeni lat, aby jeszcze lepiej chronić przed korozją, a także skutecznie obniżać temperaturę jednostki napędowej. Dodatkowo zabiera zanieczyszczenia, które są filtrowane i zatrzymywane przez filtr oleju.

To jednak nie koniec zadań, które wykonuje olej silnikowy. Warto wspomnieć, że ma on bezpośredni wpływ na pracę turbosprężarki lub kompresora, ale również aktywowanie mechanizmu zmiennych faz rozrządu poprzez ciśnienie oleju lub łańcucha rozrządu, o ile występuje w danym modelu. Tak szeroki zakres zadań potwierdza, że kontrola stanu oleju i jego wymiana zgodnie z zaleceniami producenta są wyjątkowo ważne, aby przez znacznie dłuższy czas cieszyć się bezawaryjną jazdą.

Dlaczego należy wymieniać olej silnikowy?

Coraz większa liczba producentów środków smarnych stara się znaleźć zupełnie nową recepturę, dzięki której olej będzie w stanie zachować swoje właściwości dłużej. Sukces ten potwierdzają niejako sami producenci pojazdów, którzy znacznie wydłużyli interwały serwisowe do absurdalnego wręcz poziomu.

Wymiana nawet najbardziej zaawansowanych olejów w nowoczesnych samochodach i tak będzie konieczna, ponieważ olej silnikowy w trakcie pracy silnika ulega degradacji i pojawia się w nim coraz więcej zanieczyszczeń ze względu na ograniczone możliwości filtra oleju. Spalinowa jednostka napędowa to niezwykle złożony układ, w którym najmniej trwały element ma realny wpływ na pozostałe. Uszkodzony uszczelniacz, wtryskiwacz czy ukruszone koło zębate może sprawić, że do oleju dostanie się paliwo, płyn chłodniczy czy metalowe opiłki. To główne powody, dla których należy regularnie dbać o wymianę oleju silnikowego wraz z filtrem oleju.

Olej silnikowy w trakcie pracy silnika ulega degradacji i pojawia się w nim coraz więcej zanieczyszczeń. 123RF/PICSEL

Zaniedbanie serwisu może prowadzić do poważnych konsekwencji. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wyznacznikiem do wymiany oleju silnikowego jest nie tylko przebyty dystans, ale również czas. Oznacza to, że zgodnie z informacjami producentów środków smarnych do wymiany musi dojść po przejechaniu określonej liczby kilometrów lub raz na rok (raz na dwa lata w przypadku olejów long-life).

Stary i przepracowany olej traci swoje właściwości smarne i chłodzące, co może doprowadzić do przegrzania jednostki napędowej, uszkodzenia łożysk, a także pojawienia się korozji. Znacznie szybciej będą zużywać się także poszczególne podzespoły, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do nawet zatkania kanałów olejowych i zatarcia silnika.

Jak często należy wymieniać olej?

Nie sposób jest nie zauważyć, że producenci pojazdów znacznie wydłużyli okresy pomiędzy wymianą oleju silnikowego. Średnio można przyjąć, że w nowoczesnych modelach olej powinien być wymieniany co 30 tys. km, zgodnie z instrukcją serwisową.

Zdecydowana większość kierowców słusznie uważa, że jest to zbyt długi dystans, co niejako potwierdzają również mechanicy. Przede wszystkim na częstotliwość wymiany oleju ma sposób jazdy - jeżeli auto eksploatowane jest w sposób najbliższy ideałowi, czyli podróżujemy ze stałą prędkością po drogach wojewódzkich, szybkiego ruchu czy autostradach, pozwalamy na rozgrzanie się oleju do temperatury roboczej, to interwał może zostać wydłużony. Jeżeli samochodu używamy głównie do jazdy miejskiej na krótkich dystansach, a dodatkowo mamy agresywny styl jazdy, do degradacji oleju dojdzie znacznie szybciej.

Możemy przyjąć, że w przypadku samochodów sportowych oraz terenowych, które używane są zgodnie z przeznaczeniem, do wymiany oleju silnikowego powinno dochodzić co około 6-8 tys. km. Auta miejskie, często tkwiące w korkach i korzystające z systemu start stop, na wymianę tego płynu eksploatacyjnego powinny udawać się po przejechaniu 12 tys. km. Natomiast właściciele pojazdów, którzy głównie pokonują długie dystanse i sporadycznie gaszą silnik, mogą stosować się do interwałów zalecanych przez producenta.

Ile kosztuje wymiana oleju w 2025 roku?

Na początku 2025 roku ceny oleju silnikowego oraz samej wymiany pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim roku, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Same kwoty będą różniły się w zależności od kilku czynników - znacznie tańsze produkty znajdziemy w Internecie, gdzie za litr oleju syntetycznego zapłacimy około 40 zł, natomiast mineralnego około 20 zł.

Decydując się na przegląd wASO będzie znacznie drożej, w Volkswagenie zapłacimy około 60 zł, a w Porsche nawet ponad 120 zł za litr. Należy również pamiętać o konieczności zakupu filtra oleju, który obligatoryjnie należy wymieniać podczas każdej zmiany oleju silnikowego - posiadacze Audi A4 B6 z roczników 2000-2004 zapłacą za niego mniej niż 20 zł, a właściciele nowiutkich modeli ze Stuttgartu grubo ponad 200 zł.

Cena wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem w niezależnych warsztatach wynosi od 100 do 300 zł i raczej nie powinna wzrosnąć w 2025 roku. Finalna kwota uzależniona będzie od miejsca montażu filtra oleju oraz konieczności zdjęcia osłony pod silnikiem. Właściciele samochodów z grupy VAG, którzy wybierają się do ASO, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu od 400 do 800 zł, a posiadacze aut premium z kwotą przekraczającą 1 tys. zł.