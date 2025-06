GDDKiA planuje budowę nowej ekspresowej Zakopianki z Krakowa do Myślenic, analizując kilka możliwych wariantów przebiegu trasy.

Przypomnijmy, drogą ekspresową S7 od niedawna da się dotrzeć z północy do samego Krakowa. Obecnie trwa budowa miejskiego odcinka obwodnicy miasta, która połączy drogę S7 z autostradą A4. Jeśli ktoś jednak jedzie dalej na południe, w kierunku Zakopanego albo granicy w Chyżnem, to ma problem - jest skazany na starą drogę krajową nr 7, czyli popularną Zakopiankę.

Jest ona systematycznie modernizowana, powstają nowe bezkolizyjne węzły, zastępujące skrzyżowania czy kładki dla pieszych, dzięki którym można likwidować przejścia. Jednak konieczne jest wybudowanie drogi o standardzie ekspresowym, dzięki czemu szybko i bezkolizyjnie będzie można dojechać do Myślenic, gdzie zaczyna się wybudowany kilka lat fragment drogi ekspresowej S7.

Powstanie nowej trasy jest konieczne, bowiem droga krajowa 7 jest częścią międzynarodowej trasy E77 biegnącej z Gdańska przez Warszawę do przejścia granicznego w Chyżnem i dalej przez Słowację do Budapesztu.

Ponieważ jednak obecnej Zakopianki z Krakowa do Myślenic nie da się przebudować do standardu drogi ekspresowej ze względu na zbyt ostre profile drogi, zarówno w zakresie zakrętów, jak i podjazdów i zjazdów, konieczne jest wybudowanie drogi w tzw. nowym śladzie. Już w 2022 roku GDDKiA przygotowała kilka wariantów korytarzowych, którymi mógłby pobiec nowa droga.

Korytarze nie były precyzyjnymi przebiegami wariantów przebiegu nowej drogi, ale obejmowały pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy.

Mimo takich mało precyzyjnych propozycji, spotkały się one z gwałtowną krytyką mieszkańców wszystkich gmin, przez które proponowano poprowadzić nową drogę. W tej sytuacji GDDKiA zaproponowała opracowanie samorządom przygotowanie tzw. korytarza społecznego drogi, a do mediacji włączył się Kraków.

W efekcie w 2023 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice. Jest to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko.

Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.

Początek drogi ekspresowej S7 przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant może zaproponować go też w innym miejscu. Dopuszczono poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w studium korytarzowym z 2022 roku nie został wskazany w przetargu jako rekomendowany.

Warianty wyłonione w STEŚ nie zostały jeszcze zaprezentowane, ma to nastąpić w drugiej połowie czerwca. Po prezentacji odbędą się konsultacje społeczne. Początkowo GDDKiA chciała konsultować osiem wariantów, ale ostatecznie ich liczba zostanie zredukowana do trzech.

Problem w tym, że ponownie, jak kilka lat temu, chociaż nie wiadomo jeszcze, którędy miałaby pobiec nowa droga, to wybuchła niemal histeria. Wspólny front zawiązali włodarze Krakowa oraz gmin Świątniki Górne, Siepraw i Mogilany, którzy sprzeciwiają się budowie S7 w nowym śladzie i chcą rozbudowy obecnej Zakopianki do standardu drogi ekspresowej.

O ile zrozumieć można gminy, które nie chcą u siebie nowej drogi, to jednak dziwić może stanowisko Krakowa, któremu powinno zależeć na tym, by jadące tranzytem z północy Polski do Zakopanego (lub odwrotnie) samochody jak najszybciej opuszczały rejon miasta, a nie stały w korkach, emitując tlenki azotów, wpływające na zdrowie krakowian (o czym mówił prezydent Miszalski podczas dyskusji o SCT).