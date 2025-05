Tunel na Zakopiance, znajdujący się pod Luboniem Małym, w ciągu drogi ekspresowej S7 zanotował 20-milionowy przejazd. Pojazd, który tego dokonał, przejechał nim 3 maja wieczorem. Łącznie od otwarcia tunelu do 4 maja 2025 roku przejechało nim 20 040 692 pojazdów. To daje średnio 22,1 tys. pojazdów dziennie.

Ponadto w czasie długiego weekendu padł również tegoroczny rekord dziennej liczby pojazdów przejeżdżających tą trasą. 1 maja pokonało go 42 020 pojazdów. Największa dobowa liczba przejazdów w historii tunelu nie uległa jednak zmianie. To wciąż wynik z 22 września 2024 roku - wówczas tunelem przejechało 44 497 pojazdów.

Tunel pod Luboniem Małym ma ponad 2 km długości (dokładnie 2 058 metrów) i posiada dwie nawy. W każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 metra każdy, a także trzymetrowy pas awaryjny. Jeszcze do niedawna dzierżył on miano najdłuższego tunelu pozamiejskiego w Polsce. Pod koniec lipca 2024 roku miano to odebrał mu liczący 2,3 km tunel znajdujący się w ciągu odcinka S3 Bolków - Kamienna Góra.

Tunel na Zakopiance jest objęty stałym monitoringiem. Składa się on z 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych oraz 114 kamer do wideodetekcji. Monitoring momentalnie automatycznie wykrywa wszystkie nietypowe zachowania (przykładowo jazda na prąd, cofanie czy zatrzymanie się samochodu) i alarmuje operatora. Ponadto w tunelu działa odcinkowy pomiar prędkości - kierowcy są zobowiązani do jazdy z prędkością do 100 km/h.