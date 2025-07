Auto DeX ma wspierać ponad 8,5 tysiąca modeli samochodów, a jej interfejs jest bardzo podobny do konkurencyjnych rozwiązań.

Użytkownik o nazwie Galaxy Techie twierdzi, że tak właśnie wyglądać będzie najnowsza aplikacja południowokoreańskiego koncernu, która służyć będzie do strumieniowego przesyłania ekranu wraz z pewnymi funkcjami z telefonu na wyświetlacz w samochodzie.

Technologiczny leaker poinformował, że najprawdopodobniej rozwiązanie Samsunga będzie wspierać ponad 8,5 tys. modeli samochodów należących do więcej niż 120 marek. Jeżeli wasze auto nie będzie kompatybilne z nową aplikacją elektronicznego giganta, to nic straconego, ponieważ "przy użyciu pewnych trików" Auto DeX będzie można włączyć również w samochodach, które fabrycznie nie będą wspierane.

Na podstawie opublikowanego zrzutu ekranu możemy zauważyć, że interfejs Auto DeX jest bliźniaczo podobny do największej konkurencji. W dolnym pasku zadań najprawdopodobniej znajduje się skrót do aplikacji, które ostatnio były używane, natomiast po lewej stronie znajduje się menu z możliwością szybkiego włączenia muzyki, map, asystenta cyfrowego czy wyboru połączenia telefonicznego.

Bliźniaczo podobny interfejs nie powinien jednak nikogo dziwić, ponieważ Samsung od lat w swoich urządzeniach oferuje funkcje, które konkurują z rozwiązaniami Google lub są ich kopią. Jeśli Auto DeX bazuje na tym samym kodzie co Android Auto, powinien obsługiwać wszystkie aplikacje kompatybilne z tamtą platformą. Biorąc pod uwagę bliską współpracę Google z Samsungiem, bardzo możliwe, że firma uzyskała dostęp do ekskluzywnych opcji personalizacji Android Auto. Zresztą już teraz amerykańskie przedsiębiorstwo zapewnia Samsungowi wcześniejszy - i czasami wyłączny - dostęp do nowych wersji Wear OS dla serii Galaxy Watch.