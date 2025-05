Wpisywanie adresów do aplikacji nawigacyjnej nierzadko bywa frustrującym zajęciem, zwłaszcza za granicą, gdzie potrafią być one długie i chaotyczne. Wydaje się, że Google zauważyło ten problem i najnowszą aktualizacją do aplikacji Mapy Google, próbuje go skutecznie rozwiązać. W grę wchodzi rozwijany przez giganta z Doliny Krzemowej model językowy AI, który wyręczy użytkowników we wprowadzaniu konkretnej lokalizacji.

Nowa aktualizacja Map Google. Skanowanie adresu przy pomocy AI

W mediach pojawiła się informacja o tym, że aktualizacja do Map Google, dająca dostęp do tej funkcji, jest już dostępna i działa na telefonach od Apple. Użytkownicy iPhonów, powinni mieć do niej dostęp w pierwszej kolejności, lecz w praktyce, pomimo wykonania aktualizacji, opisywana opcja jest jeszcze niedostępna w Polsce. Należy zatem przypuszczać, że pojawi się ona lada chwila.

W pierwszej kolejności aktualizacja trafi do użytkowników urządzeń Apple. 123 rf 123RF/PICSEL

Zanim przyjdzie nam z niej skorzystać, warto wyjaśnić sobie z czym właściwie będziemy mieli do czynienia. Google udostępni nową funkcję użytkownikom Google Maps, która automatycznie będzie rozpoznawać adres uwieczniony na zrzucie ekranu, co ułatwi wprowadzenie go do aplikacji. Będzie to możliwe za sprawą sztucznej inteligencji, rozwijanej przez giganta z Doliny Krzemowej pod nazwą Gemini. Opcja powinna pojawić się w zakładce „Zapisane”, gdzie będzie widoczna nowa prywatna lista o nazwie „Zrzuty ekranu”.

Zapisujesz lokalizację w formie zrzutów ekranu? Google Maps pozwoli umożliwi ich skanowanie

W praktyce aplikacja będzie na bieżąco monitorowała naszą galerię zdjęć. Zapewne na początku będziemy musieli nadać jej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Wśród obrazków obecnych w galerii, aplikacja będzie automatycznie wykrywać zrzuty ekranu, które następnie będą prezentowane w formie przewijanej karuzeli. Na tym etapie użytkownik będzie mógł wybrać, czy aplikacja ma zapisać dane widoczne na fotografii.

Google rewolucjonizuje sposób podejścia do zapisywania lokalizacji. 123 rf 123RF/PICSEL

Będzie również możliwość ręcznego dodania obrazów z galerii, co sprawia, że rozwiązanie staje się bardziej przystępne dla niektórych użytkowników. Nowość będzie miała szczególnie duże znaczenie dla osób, które zapisują sobie na później różne dane np. dotyczące polecanych miejsc z innych portali społecznościowych w formie zrzutów ekranu.

Czy funkcja jest już dostępna? Zadbaj o aktualną wersję Google Maps

Choć w internecie można spotkać już informacje o tym, że aktualizacja jest już dostępna dla użytkowników systemu iOS, to w praktyce wielu będzie musiało na nią jeszcze poczekać.

Sprawdziliśmy nasze urządzenia iOS w poszukiwaniu nowej funkcjonalności i zauważyliśmy, że jest ona jeszcze niedostępna. Należy się spodziewać, że pojawi się lada chwila, stąd warto zadbać o to by mieć najbardziej aktualną wersję Map Google na swoim urządzeniu.

Alfa Romeo 33 Stradale – testujemy współczesną wersję legendarnego modelu Interia pl INTERIA.PL