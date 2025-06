Wyjeżdżasz na długi weekend? Koniecznie włącz to ustawienie w telefonie

Niestety mimo, że problem istnienia choroby lokomocyjnej jest powszechnym zjawiskiem, nadal nie doczekał się skutecznych rozwiązań, pozwalających z nim walczyć. Są, co prawda leki, które poprawiają samopoczucie na jakiś czas, ale długofalowo jest to raczej dolegliwość, której nie da się zwalczyć. Wychodząc naprzeciw osobo, którym ten problem doskwiera, Apple zaproponowało funkcjonalność, która znajduje się w każdym iPhonie.

Funkcja ukryta w ustawieniach telefonów Apple'a, pozwala przeciwdziałać objawom choroby lokomocyjnej. Pogorszone samopoczucie, które dokucza wielu osobom podczas podróży, jest efektem konfliktu pomiędzy tym, co widzą oczy, a tym co odczuwa błędnik. Sprzeczne informacje docierające do mózgu powodują jego dezorientację, co skutkuje nieprzyjemnymi objawami.