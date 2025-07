Biały diament na niebieskim tle to stosunkowo świeże oznaczenie we francuskim systemie drogowym. Znak został oficjalnie wprowadzony w sierpniu 2020 roku, ale jego masowe wdrażanie rozpoczęło się dopiero w ostatnich latach. To właśnie dlatego nawet doświadczeni kierowcy, którzy wielokrotnie podróżowali do Francji, mogą być zaskoczeni jego obecnością.