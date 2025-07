Bruksela rozważa wprowadzenie specjalnego mechanizmu handlowego, który pozwalałby europejskim producentom samochodów uzyskiwać preferencyjne warunki celne przy eksporcie aut z UE do USA. Warunkiem byłoby jednoczesne prowadzenie produkcji na terenie Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na 25 proc. cła, które obowiązują obecnie na import aut i części z UE do Stanów Zjednoczonych.