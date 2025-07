Akumulator samochodowy, pracując w komorze silnika, narażony jest na działanie różnych zanieczyszczeń, wilgoci i zmiennych temperatur. Te czynniki prowadzą do powstawania korozji na klemach i zaciskach. Biały, niebieski lub zielonkawy nalot widoczny na połączeniach to zazwyczaj tlenki i siarczany, które ograniczają przepływ prądu.

Skutki zaniedbania akumulatora mogą być poważne. Korozja na klemach zmniejsza wydajność akumulatora, co przekłada się na gorsze działanie oświetlenia samochodu i klimatyzacji. W skrajnych przypadkach może powodować problemy z uruchomieniem pojazdu, szczególnie w chłodne poranki. Co więcej, problemy z akumulatorem mogą rozprzestrzeniać się na inne elementy elektryczne pojazdu, uszkadzając przewody i bezpieczniki.

Regularne czyszczenie klem akumulatora to prosty sposób na przedłużenie jego żywotności. Akumulator w dobrym stanie może pracować nawet o 30% dłużej niż zaniedbany, co przekłada się na wymierne oszczędności. W Polsce średni koszt nowego akumulatora to około 300-800 złotych, zatem dbałość o ten element ma sens również z ekonomicznego punktu widzenia.