Chiński gigant ma problem ze spadkiem sprzedaży. Podjęto trudną decyzję
BYD, czyli największy chiński producent samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, przez ostatnie lata notował imponujący wzrost. Dobra passa została jednak przerwana. BYD notuje niższe wyniki sprzedaży, a to przekłada się na obniżenie celów na 2025 rok. Wynika to z ogólnej sytuacji na rynku chińskim, ale też z rosnącej pozycji konkurentów z Państwa Środka.
W skrócie
- BYD, największy chiński producent samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, notuje spadek sprzedaży i koryguje plany na 2025 rok.
- Sytuacja BYD pogorszyła się głównie przez spadek popytu w Chinach i wzrost konkurencji z Państwa Środka.
- W tle kryzysu na rynku wewnętrznym BYD planuje zwiększyć sprzedaż poza granicami Chin.
BYD planuje sprzedać mniej samochodów
BYD to dziś największy na świecie producent samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Firma jest dziś obecna w ponad 90 krajach, także w Polsce. W 2024 roku firma sprzedała 4,3 mln pojazdów na całym świecie, tym samym osiągnęła wynik porównywalny z tak uznanymi producentami jak General Motors i Ford. Od 2020 roku sprzedaż chińskiej marki wzrosła aż dziesięciokrotnie. To pierwszy chiński producent samochodów osobowych, który osiągnął tak potężny sukces.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe bardzo dobre wyniki finansowe, Chińczycy planowali, że w tym roku sprzedadzą 5,5 mln pojazdów. Jak się jednak okazuje, prognozy BYD nie były trafne. W zeszłym tygodniu firma poinformowała o spadku kwartalnego zysku o 30 proc. - to pierwsza taka sytuacja od ponad trzech lat.
Co więcej, Chińczycy podjęli w tej kwestii działania. Anonimowe źródła, na które powołuje się agencja Reuters, stwierdziły, że w zeszłym miesiącu BYD poinformowało o skorygowaniu rocznego celu sprzedaży o 16 proc. - do 4,6 mln pojazdów. Rozmówcy agencji zaznaczyli jednak, że w zależności od sytuacji na rynku cel ten może ulec zmianie.
Dlaczego BYD sprzedaje mniej samochodów?
Z czego wynika sytuacja, w jakiej znalazło się BYD? Zdaniem analityków jest to odzwierciedlenie stosunkowo niskiego popytu w samych Chinach, a warto dodać, że w Państwie Środka BYD generuje niemal 80 proc. sprzedaży. Z analizy przeprowadzonej przez chińską platformę DATADIC na prośbę Reutersa wynika, że sprzedaż samochodów BYD w cenie poniżej 150 tys. juanów (ok. 76 tys. zł), które stanowią większość krajowej sprzedaży firmy, spadła w lipcu niemal o 10 proc. Dla porównania sprzedaż samochodów Geely w tej części rynku wzrosła w lipcu w ujęciu rok do roku o 90 proc. Tym samym można stwierdzić, że spadek zainteresowania samochodami BYD wynika też po części z rosnącego popytu na auta innych firm z Państwa Środka.
BYD chce sprzedać więcej samochodów poza Chinami
O ile w samych Chinach pozycja BYD słabnie, to poza ich granicami koncern zamierza zwiększyć sprzedaż. Li Yunfei manager ds. PR zapowiedział, że poza Chinami firma chce sprzedać do 1 mln samochodów do końca 2025 roku - informuje portal carnewschina.com powołując się na doniesienia grupy 21st Century News. Warto dodać, że w pierwszej połowie 2025 r. poza ojczyzną BYD sprzedało ponad 472 tys. samochodów.
BYD nie tylko eksportuje swoje samochody innych krajów z Chin. Producent z Państwa Środka ma swoje fabryki także w Uzbekistanie i Tajlandii. Co więcej planuje budowę także swoich zakładów w Turcji, na Węgrzech i w Brazylii.