Problemy z uruchomieniem samochodu wcale nie muszą oznaczać zużytego akumulatora. Czasem wystarczy spojrzeć pod maskę, by odkryć przyczynę w postaci zabrudzonych lub skorodowanych klem. To właśnie ten niepozorny element może sprawić, że auto nie odpali, światła przygasną, a elektronika zacznie wariować. Dobra wiadomość? Da się to naprawić w kilka minut i niemal za darmo.

Dlaczego warto czyścić klemy akumulatora?

Zabrudzone lub skorodowane klemy potrafią skutecznie zakłócić przepływ prądu między akumulatorem a resztą instalacji. Nalot pojawiający się na zaciskach może prowadzić do spadków napięcia, a w konsekwencji - do problemów z rozruchem silnika czy niestabilnego działania elektroniki pokładowej. Ignorowanie tego problemu zwiększa też ryzyko uszkodzenia alternatora i przyspieszonego zużycia samego akumulatora.

Objawy zabrudzonych klem akumulatora

Biały lub zielonkawy nalot wokół biegunów, iskrzenie podczas podłączania kabli, a także gaśnięcie silnika tuż po uruchomieniu - to wszystko mogą być sygnały świadczące o zabrudzeniu lub korozji klem. Równie charakterystycznym objawem jest brak reakcji auta po przekręceniu kluczyka, mimo że światła czy radio wydają się działać prawidłowo.

Jak wyczyścić klemy akumulatora krok po kroku?

Pierwszym krokiem jest bezpieczne odłączenie akumulatora - zawsze zaczynamy od bieguna ujemnego (czarnego), a dopiero potem odłączamy dodatni (czerwony). Następnie przygotowujemy pastę z sody oczyszczonej i wody. Nałożenie jej na klemy i bieguny pozwala rozpuścić korozję. Po kilku minutach wystarczy dokładnie wyczyścić zaciski szczoteczką, osuszyć i - jeśli chcemy - zabezpieczyć je wazeliną techniczną. Po zakończeniu czyszczenia ponownie podłączamy przewody - tym razem w odwrotnej kolejności, zaczynając od bieguna dodatniego.

Czym czyścić klemy akumulatora - lista potrzebnych rzeczy

Do czyszczenia klem nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi. Wystarczą: rękawice ochronne, stara szczoteczka (najlepiej druciana), soda oczyszczona, trochę wody, szmatka, klucz do odkręcania klem oraz - opcjonalnie - wazelina techniczna.

Jak często należy czyścić zaciski akumulatora?

Najlepiej sprawdzać stan klem co kilka miesięcy - zwłaszcza przed sezonem zimowym i przed latem, gdy akumulator pracuje pod większym obciążeniem. Jeśli auto długo nie było używane, dobrze jest zrobić taką kontrolę przed pierwszym uruchomieniem. Regularne czyszczenie to najprostszy sposób, by uniknąć awarii w najmniej odpowiednim momencie.

Czy można jeździć z zabrudzonymi klemami? Konsekwencje

Zaniechanie czyszczenia klem może prowadzić do niestabilnej pracy instalacji elektrycznej, spadku wydajności akumulatora, a w dłuższej perspektywie - do jego trwałego uszkodzenia. Jeżdżenie z zabrudzonymi zaciskami to ryzyko nie tylko dla samego akumulatora, ale również dla innych podzespołów, które są wrażliwe na skoki napięcia.

Dlaczego nie warto ignorować brudu na klemach

Czyszczenie klem akumulatora to prosty i skuteczny sposób na uniknięcie problemów z uruchamianiem pojazdu i awarii elektroniki. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi - wystarczy kilka minut i podstawowe środki czystości. Jeśli zauważyłeś biały nalot na akumulatorze, nie czekaj - zrób porządki pod maską. To mały krok, który może oszczędzić Ci dużych problemów.

Jeep Avenger w nowej wersji. Trzy silniki i 145 KM za 145 tys. zł Maciej Olesiuk INTERIA.PL