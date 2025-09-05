Podwyżki na autostradzie A2. Kierowcy zapłacą więcej od 11 września
Przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin będzie droższy. Od 11 września wchodzą w życie nowe stawki opłat, a kierowcy aut osobowych za cały 150-kilometrowy fragment zapłacą już 111 zł. To druga podwyżka w tym roku.
W skrócie
- Od 11 września 2025 roku wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin.
- Koszty wzrosły z powodu inwestycji i utrzymania, a nowa stawka za przejazd auta osobowego to 111 zł.
- Wyższe opłaty mogą skierować część ruchu tranzytowego na drogi lokalne, powodując problemy dla mieszkańców.
Nowe stawki na autostradzie A2
Autostrada Wielkopolska S.A., koncesjonariusz odcinka Nowy Tomyśl - Konin, poinformowała, że od 11 września 2025 roku opłata dla aut osobowych (kategoria 1) wzrośnie z 36 zł do 37 zł za każdy z trzech 50-kilometrowych fragmentów. W praktyce oznacza to koszt 111 zł za cały przejazd.
Podwyżki obejmą wszystkie kategorie pojazdów. Najwyższą stawkę zapłacą samochody ponadnormatywne - 370 zł. Motocykliści w dalszym ciągu będą korzystać z 50-proc. bonifikaty i zapłacą 19 zł za odcinek.
Zmiana zacznie obowiązywać 11 września od godziny 6 rano. Stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, co oznacza, że część każdej opłaty trafia bezpośrednio do budżetu państwa.
Powody podwyżki na A2
Koncesjonariusz tłumaczy, że decyzja wynika z rosnących kosztów utrzymania i rozwoju infrastruktury. Spółka ponosi wydatki związane z remontami nawierzchni, modernizacją systemów bezpieczeństwa, a także obsługą zadłużenia inwestycyjnego.
Trwają także duże projekty, w tym rozbudowa do trzech pasów ruchu na 10-kilometrowym fragmencie Poznań Krzesiny - Poznań Wschód oraz modernizacja węzłów Poznań Wschód, Poznań Krzesiny i Poznań Luboń. Całość, wraz z rozbudową 16 km odcinka Poznań Zachód - Poznań Krzesiny, kosztować będzie ponad 350 mln zł. Inwestycje są finansowane wyłącznie ze środków prywatnych koncesjonariusza, bez dotacji państwowych czy unijnych.
Według Autostrady Wielkopolskiej, w pierwszym półroczu 2025 roku koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 9,5 proc. rok do roku. Na ceny wpływają rosnące koszty pracy, energii i materiałów budowlanych.
Skutki dla kierowców i mieszkańców
Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podwyżki mogą spowodować przeniesienie części ruchu tranzytowego na drogi alternatywne, zwłaszcza na trasę krajową nr 92. Dla mieszkańców miejscowości położonych przy tej trasie oznacza to większy hałas, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i szybsze niszczenie lokalnej infrastruktury.
Samorządy podkreślają, że problem narasta od lat. Z danych wynika, że ruch lokalny na drodze nr 92 to zaledwie ok. 1,5 proc., podczas gdy reszta to pojazdy tranzytowe, które omijają płatny odcinek A2.