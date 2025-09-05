W skrócie Od 11 września 2025 roku wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin.

Koszty wzrosły z powodu inwestycji i utrzymania, a nowa stawka za przejazd auta osobowego to 111 zł.

Wyższe opłaty mogą skierować część ruchu tranzytowego na drogi lokalne, powodując problemy dla mieszkańców.

Nowe stawki na autostradzie A2

Autostrada Wielkopolska S.A., koncesjonariusz odcinka Nowy Tomyśl - Konin, poinformowała, że od 11 września 2025 roku opłata dla aut osobowych (kategoria 1) wzrośnie z 36 zł do 37 zł za każdy z trzech 50-kilometrowych fragmentów. W praktyce oznacza to koszt 111 zł za cały przejazd.

Podwyżki obejmą wszystkie kategorie pojazdów. Najwyższą stawkę zapłacą samochody ponadnormatywne - 370 zł. Motocykliści w dalszym ciągu będą korzystać z 50-proc. bonifikaty i zapłacą 19 zł za odcinek.

Zmiana zacznie obowiązywać 11 września od godziny 6 rano. Stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, co oznacza, że część każdej opłaty trafia bezpośrednio do budżetu państwa.

Powody podwyżki na A2

Koncesjonariusz tłumaczy, że decyzja wynika z rosnących kosztów utrzymania i rozwoju infrastruktury. Spółka ponosi wydatki związane z remontami nawierzchni, modernizacją systemów bezpieczeństwa, a także obsługą zadłużenia inwestycyjnego.

Trwają także duże projekty, w tym rozbudowa do trzech pasów ruchu na 10-kilometrowym fragmencie Poznań Krzesiny - Poznań Wschód oraz modernizacja węzłów Poznań Wschód, Poznań Krzesiny i Poznań Luboń. Całość, wraz z rozbudową 16 km odcinka Poznań Zachód - Poznań Krzesiny, kosztować będzie ponad 350 mln zł. Inwestycje są finansowane wyłącznie ze środków prywatnych koncesjonariusza, bez dotacji państwowych czy unijnych.

Według Autostrady Wielkopolskiej, w pierwszym półroczu 2025 roku koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 9,5 proc. rok do roku. Na ceny wpływają rosnące koszty pracy, energii i materiałów budowlanych.

Skutki dla kierowców i mieszkańców

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podwyżki mogą spowodować przeniesienie części ruchu tranzytowego na drogi alternatywne, zwłaszcza na trasę krajową nr 92. Dla mieszkańców miejscowości położonych przy tej trasie oznacza to większy hałas, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i szybsze niszczenie lokalnej infrastruktury.

Samorządy podkreślają, że problem narasta od lat. Z danych wynika, że ruch lokalny na drodze nr 92 to zaledwie ok. 1,5 proc., podczas gdy reszta to pojazdy tranzytowe, które omijają płatny odcinek A2.

