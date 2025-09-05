W skrócie Od 19 września wchodzą w życie nowe, wyższe stawki za badania techniczne pojazdów.

Nowy cennik został oficjalnie opublikowany w Dzienniku Ustaw 4 września i kończy niepewność kierowców.

Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego wzrosła do 149 zł, a pozostałe stawki dostosowano proporcjonalnie.

Koniec niepewności dotyczącej podwyżki cen badań technicznych pojazdów. 3 września wiceminister Stanisław Bukowiec podpisał rozporządzenie mówiące o zmianie cennika, a 4 września dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowa tabela opłat wejdzie w życie z dniem 19 września.

Badania techniczne drożej od 19 września

Wokół podwyżek cen obowiązkowych badań technicznych pojazdów było ostatnio sporo zamieszania. 11 sierpnia Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że po przeszło dwóch dekadach "urealni kwoty" badań technicznych pojazdów. Zapowiadano wówczas, że zmiana rozporządzenia zawierającego tabelę opłat za badania techniczne "wejdzie w życie we wrześniu, zaraz po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, jakie muszą zostać dochowane po wpisie projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych".

Niestety, część mediów błędnie zinterpretowała słowa ministra Bukowca podając, że nowe przepisy w tym zakresie obowiązywać będą od początku września. Wybierając się na przegląd kierowcy mieli więc ostatnio mętlik w głowie i nie wiedzieli, ile - ostatecznie - będą musieli zapłacić za badanie.

Publikacja rozporządzenia definitywnie kończy z niepewnością, bo - zgodnie z jego treścią - zmiany zaczynają obowiązywać w 14 dni od ogłoszenia dokumentu w Dzienniku Ustaw. Z całą pewnością można więc już stwierdzić, że nowe stawki obowiązywać będą właśnie od 19 września 2025 roku.

Nowe stawki badań technicznych pojazdów. Cennik od 19 września

Opłata za okresowe badanie techniczne samochodu osobowego (najczęściej wykonywane) wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.

Nowe stawki opłat (wejdą w życie 19 września) prezentują się następująco:

motocykl, ciągnik rolniczy - 94 zł,

samochód osobowy o dmc do 3,5 t - 149 zł,

motorower - 76 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t - 234 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t - 269 zł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t - 119 zł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) - dla samochodu osobowego w sumie będzie to więc 245 zł (149 zł + 96 zł).

Przeglądy rejestracyjne w górę do 19 września. Diagności czekali 20 lat

Kwestia opłat za badania techniczne pojazdów od wielu lat była osią sporu między przedstawicielami branży SKP a Ministerstwem Infrastruktury. Właściciele Stacji Kontroli Pojazdów cyklicznie wskazywali na rosnące koszty utrzymania obiektów i konieczność waloryzacji płac diagnostów.

Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami

