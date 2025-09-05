Nowy iX3 to nie lifting ani nawet kolejna generacja znanego SUV-a, lecz zupełnie nowe otwarcie. To właśnie ten model jako pierwszy pokazuje, jak BMW rozumie elektromobilność na miarę najbliższych lat - od designu i cyfrowych rozwiązań, przez napęd i zasięg, aż po systemy wspomagania jazdy, które potrafią realnie odciążyć kierowcę. I w którą stronę będzie zmierzał design nowych modeli BMW - nie tylko elektrycznych.

Na nerkach nie ma chromu, podkreśla je gra świateł (lewa strona zdjęcia). W zaparkowanym aucie, zgaszone, nie będą rzucały się w oczy (prawa strona) Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Powrót do źródeł - czym była pierwsza Neue Klasse

BMW nieprzypadkowo sięga po nazwę "Neue Klasse". To określenie pojawiło się po raz pierwszy na początku lat 60. i oznaczało całą rodzinę nowych modeli - od BMW 1500 po 2002. Wtedy te samochody dosłownie uratowały markę od upadku. Wprowadziły nowoczesną stylistykę, mocne silniki i świetne prowadzenie, które na zawsze odmieniły wizerunek BMW.

Seria modeli Neue Klasse w latach 60. uratowała markę BMW i wytyczyła jej zupełnie nowy kierunek rozwoju eb.andriuolo materiały prasowe

Można śmiało powiedzieć, że bez Neue Klasse z lat 60. nie byłoby dziś BMW serii 3, 5 i 7. Dlatego powrót do tej nazwy po ponad 60 latach ma wymiar symboliczny - pokazuje, że firma znów staje przed epokową zmianą, tym razem związaną z elektromobilnością i cyfryzacją.

Design Neue Klasse: Nowa twarz BMW

Styliści BMW postawili na prostotę i charakter. Pionowe nerki nawiązują do klasycznych modeli z lat 60., ale tym razem to światło, a nie chrom, buduje poczucie jakości. Są zdecydowanie mniejsze, niż w modelach z ostatnich lat, ale wyglądają równie kontrowersyjnie.

Jak na standardy BMW, nowe nerki są zaskakująco niewielkie Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Z boku uwagę zwracają duże przeszklenia i czyste powierzchnie z kilkoma ostrymi liniami, które podkreślają muskularne nadkola. Współczynnik oporu powietrza to zaledwie 0,24 - świetny wynik jak na SUV-a. 22-calowe obręcze wcale nie wydają się zbyt duże, za to podkreślają ogromny rozstaw osi pojazdu.

22-calowe obręcze, krótkie zwisy i wielki rozstaw osi. Z boku nowe iX3 wygląda imponująco Fabian Kirchbauer materiały prasowe

Tył wyróżnia się mocno zarysowanymi ramionami i sygnaturą świetlną w kształcie litery L. Klosze lamp sięgają daleko do środka auta, zbliżając się do logotypu marki.

Tylne lampy zachodzą głęboko na pokrywę bagażnika niemal dotykając logotypu Fabian Kirchbauer materiały prasowe

Przestronność i praktyczność na co dzień

Nowe iX3 jest większe niż dotychczasowy model - ma 4,78 m długości, 1,92 m szerokości i 1,66 m wysokości, przy rozstawie osi 2,92 m (poprzednik: 4,73 m, 1,89 m i 1,67 m, rozstaw osi 2,86 m). To kilka centymetrów różnicy, ale w środku czuć je wyraźnie.

Bagażnik ma 520 litrów pojemności, próg załadunkowy poprowadzono wysoko, co utrudni pakowanie ciężkich przedmiotów Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Tylna kanapa oferuje znacznie więcej miejsca na nogi, a przednie fotele są wyjątkowo wygodne - z dobrze wyprofilowanymi boczkami i szerokim zakresem regulacji. Pod względem praktyczności też jest lepiej: tylny bagażnik ma 520 litrów pojemności, a pod maską znalazł się dodatkowy schowek o pojemności 58 litrów, idealny na kable czy drobiazgi.

Przedni schowek ma 58 litrów pojemności Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Panoramic iDrive - koniec ekranu za kierownicą

Największe wrażenie w kabinie robi Panoramic Vision. To rozwiązanie, które uważam za znakomite. Wreszcie nie trzeba "patrzeć przez kierownicę", jak w klasycznych zegarach - dane wyświetlają się bezpośrednio na całej szerokości szyby, przed oczami kierowcy i pasażera.

Ekran pod szybą jest ogromny. W razie potrzeby można wyłączyć dużą jego część Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Można wybrać, które elementy chcemy widzieć - od prędkości, przez nawigację, po dane o zasięgu - albo znaczną część interfejsu wyłączyć, zostawiając tylko to, co naprawdę potrzebne. To nie tylko poprawia czytelność, ale też pozwoliło zaprojektować nietypową czteroramienną kierownicę, bo nie trzeba już dopasowywać widoczności do tradycyjnych zegarów.

Na kierownicy nie ma przycisków, ale kształt paneli dotykowych ułatwia ich obsługę Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Obok panoramicznego wyświetlacza znajduje się 17,9-calowy ekran centralny, lekko przekrzywiony w stronę kierowcy - dokładnie tak, jak w klasycznych BMW. Dzięki temu obsługa jest bardziej naturalna, a wszystko, od map po ustawienia klimatyzacji, mamy zawsze pod ręką.

Przechylony ekran ustawiono tak, by kierowca bez problemu sięgał do najdalszego punktu Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Nowe BMW IX3: 469 KM mocy i zasięg 805 km

Pod maską pracuje napęd szóstej generacji eDrive. Dwa silniki - synchroniczny z tyłu i asynchroniczny z przodu - zapewniają 469 KM i 645 Nm. Sprint 0-100 km/h zajmuje 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km/h. Akumulator o pojemności 108,7 kWh daje zasięg do 805 km WLTP. Ładowanie również imponuje: na stacji 400 kW w 10 minut można dodać 372 km, a od 10 do 80 proc. baterii uzupełnia się w 21 minut.

Duży rozstaw osi przełożył się na ilość miejsca w kabinie. Jest go naprawdę dużo Fabian Kirchbauer INTERIA.PL

Za zarządzanie napędem i energią w iX3 odpowiada system Heart of Joy - jeden z czterech "supermózgów" nowej architektury BMW. Integruje on sterowanie napędem, hamulcami i rekuperacją, dzięki czemu samochód reaguje szybciej i płynniej niż kiedykolwiek wcześniej.

We wnętrzu nie brakło efektownego, ambientowego podświetlenia Alex Rank materiały prasowe

Efekt? W codziennej jeździe aż 98 proc. hamowań odbywa się tylko poprzez odzysk energii. Tradycyjne tarcze włączają się dopiero w sytuacjach awaryjnych albo przy mocnym hamowaniu. To nie tylko zwiększa zasięg, ale też sprawia, że samochód zatrzymuje się wyjątkowo miękko - pasażerowie nie odczuwają typowych szarpnięć znanych z niektórych elektryków.

Kształt nadwozia podporządkowano regułom aerodynamiki. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,24 Fabian Kirchbauer materiały prasowe

Asystenci, którzy myślą razem z kierowcą

iX3 wprowadza też nową logikę obsługi asystentów. Lekkie naciśnięcie hamulca nie wyłącza aktywnego tempomatu ani systemu jazdy półautonomicznej. To spora zmiana - do tej pory w większości aut oznaczało to przerwanie działania asystenta. Tutaj system działa dalej, a wyłącza się dopiero przy mocniejszym hamowaniu. W praktyce oznacza to mniej przypadkowych przerw i większy komfort w trasie.

Nowe BMW iX3 można ładować z mocą 400 kW. W optymalnych warunkach w 10 minut uzupełnimy energię na 372 km materiały prasowe

Na autostradzie działa Motorway Assistant - auto utrzymuje pas, dostosowuje prędkość i pozwala zdjąć ręce z kierownicy na dłuższy czas. W mieście pomaga City Assistant, który rozpoznaje sygnalizację świetlną, sam zatrzymuje się na czerwonym i rusza na zielonym. Do tego dochodzi Park Assist Professional, który samodzielnie parkuje i pozwala sterować manewrem z aplikacji.

Design nadwozia podzieli fanów marki. Nie wszyscy uznają go za udany Fabian Kirchbauer materiały prasowe

Samochód jako źródło zasilania domu

iX3 to także pierwsze BMW z funkcją ładowania dwukierunkowego. Dzięki temu samochód może zasilać urządzenia elektryczne (V2L), magazynować prąd z paneli fotowoltaicznych w domu (V2H) albo oddawać energię do sieci (V2G).

BMW zapowiada, że rozwiązania z iX3 trafią również do spalinowych modeli Fabian Kirchbauer materiały prasowe

Kiedy na rynku?

Pierwsza wersja - BMW iX3 50 xDrive - trafi wiosną 2026 roku do klientów w Europie i latem w USA. W planach są kolejne odmiany, w tym tańsza wersja bazowa. Czas pokaże, jak Neue Klasse zostanie przyjęta przez wieloletnich fanów marki.

