Nowe BMW iX3 otwiera erę Neue Klasse. Koniec chromu i wielkich nerek

Adam Majcherek

Adam Majcherek

BMW pokazało światu pierwszy seryjny model Neue Klasse - iX3. Elektryczny SUV nie jest jedynie kolejną generacją znanego auta, lecz skokiem całej epoki. Zasięg do 805 km, ładowanie 400 kW, cyfrowa rewolucja w kokpicie i systemy wsparte sztuczną inteligencją pokazują, że bawarska marka rozpoczyna zupełnie nowy rozdział swojej historii.

Nowe BMW iX3 pojawi się w salonach wiosną przyszłego roku
Nowe BMW iX3 pojawi się w salonach wiosną przyszłego roku

Nowy iX3 to nie lifting ani nawet kolejna generacja znanego SUV-a, lecz zupełnie nowe otwarcie. To właśnie ten model jako pierwszy pokazuje, jak BMW rozumie elektromobilność na miarę najbliższych lat - od designu i cyfrowych rozwiązań, przez napęd i zasięg, aż po systemy wspomagania jazdy, które potrafią realnie odciążyć kierowcę. I w którą stronę będzie zmierzał design nowych modeli BMW - nie tylko elektrycznych.

Nowoczesny elektryczny samochód BMW iX3 w kolorze niebieskim sfotografowany od frontu na ciemnym tle, z wyraźnie widocznym charakterystycznym grillem i reflektorami.
Na nerkach nie ma chromu, podkreśla je gra świateł (lewa strona zdjęcia). W zaparkowanym aucie, zgaszone, nie będą rzucały się w oczy (prawa strona)

Powrót do źródeł - czym była pierwsza Neue Klasse

BMW nieprzypadkowo sięga po nazwę "Neue Klasse". To określenie pojawiło się po raz pierwszy na początku lat 60. i oznaczało całą rodzinę nowych modeli - od BMW 1500 po 2002. Wtedy te samochody dosłownie uratowały markę od upadku. Wprowadziły nowoczesną stylistykę, mocne silniki i świetne prowadzenie, które na zawsze odmieniły wizerunek BMW.

Klasyczny samochód BMW z lat 60., w jasnym kolorze, na pierwszym planie; za kierownicą elegancko ubrany mężczyzna, obok niego kobieta; tło jednolite, studyjne.
Seria modeli Neue Klasse w latach 60. uratowała markę BMW i wytyczyła jej zupełnie nowy kierunek rozwoju

Można śmiało powiedzieć, że bez Neue Klasse z lat 60. nie byłoby dziś BMW serii 3, 5 i 7. Dlatego powrót do tej nazwy po ponad 60 latach ma wymiar symboliczny - pokazuje, że firma znów staje przed epokową zmianą, tym razem związaną z elektromobilnością i cyfryzacją.

Design Neue Klasse: Nowa twarz BMW

Styliści BMW postawili na prostotę i charakter. Pionowe nerki nawiązują do klasycznych modeli z lat 60., ale tym razem to światło, a nie chrom, buduje poczucie jakości. Są zdecydowanie mniejsze, niż w modelach z ostatnich lat, ale wyglądają równie kontrowersyjnie.

Mężczyzna w okularach i różowej marynarce dotyka przedniego grilla nowoczesnego, niebieskiego samochodu BMW iX3, koncentrując się na detalach emblematu i kształtu reflektorów.
Jak na standardy BMW, nowe nerki są zaskakująco niewielkie

Z boku uwagę zwracają duże przeszklenia i czyste powierzchnie z kilkoma ostrymi liniami, które podkreślają muskularne nadkola. Współczynnik oporu powietrza to zaledwie 0,24 - świetny wynik jak na SUV-a. 22-calowe obręcze wcale nie wydają się zbyt duże, za to podkreślają ogromny rozstaw osi pojazdu.

Nowoczesny, niebieski samochód typu SUV widoczny z profilu na tle neutralnej, jednolitej ściany, auto stoi na ciemnym dywanie oświetlonym punktowo, ma wyraźnie zarysowane linie nadwozia i ciemne, wieloramienne felgi.
22-calowe obręcze, krótkie zwisy i wielki rozstaw osi. Z boku nowe iX3 wygląda imponująco

Tył wyróżnia się mocno zarysowanymi ramionami i sygnaturą świetlną w kształcie litery L. Klosze lamp sięgają daleko do środka auta, zbliżając się do logotypu marki.

Nowoczesny, niebieski SUV BMW X3 widziany z tyłu, wyeksponowane dynamiczne linie nadwozia, jasne tylne światła LED, wyraźne logo marki i napisy modelu, auto stoi na czarnej nawierzchni w neutralnym otoczeniu.
Tylne lampy zachodzą głęboko na pokrywę bagażnika niemal dotykając logotypu

Przestronność i praktyczność na co dzień

Nowe iX3 jest większe niż dotychczasowy model - ma 4,78 m długości, 1,92 m szerokości i 1,66 m wysokości, przy rozstawie osi 2,92 m (poprzednik: 4,73 m, 1,89 m i 1,67 m, rozstaw osi 2,86 m). To kilka centymetrów różnicy, ale w środku czuć je wyraźnie.

Mężczyzna w różowej marynarce wkłada skórzaną torbę podróżną do bagażnika niebieskiego samochodu BMW iX3, bagażnik jest otwarty, wnętrze dobrze oświetlone.
Bagażnik ma 520 litrów pojemności, próg załadunkowy poprowadzono wysoko, co utrudni pakowanie ciężkich przedmiotów

Tylna kanapa oferuje znacznie więcej miejsca na nogi, a przednie fotele są wyjątkowo wygodne - z dobrze wyprofilowanymi boczkami i szerokim zakresem regulacji. Pod względem praktyczności też jest lepiej: tylny bagażnik ma 520 litrów pojemności, a pod maską znalazł się dodatkowy schowek o pojemności 58 litrów, idealny na kable czy drobiazgi.

Mężczyzna w różowej marynarce umieszcza brązową torbę skórzaną w przednim bagażniku samochodu osobowego z otwartą maską.
Przedni schowek ma 58 litrów pojemności

Panoramic iDrive - koniec ekranu za kierownicą

Największe wrażenie w kabinie robi Panoramic Vision. To rozwiązanie, które uważam za znakomite. Wreszcie nie trzeba "patrzeć przez kierownicę", jak w klasycznych zegarach - dane wyświetlają się bezpośrednio na całej szerokości szyby, przed oczami kierowcy i pasażera.

Widok nowoczesnego wnętrza samochodu BMW z cyfrowym wyświetlaczem na desce rozdzielczej i dużym ekranem dotykowym, za szybą stoi mężczyzna w różowej marynarce z szeroko rozpostartymi rękami, jakby tłumaczył lub gestykulował.
Ekran pod szybą jest ogromny. W razie potrzeby można wyłączyć dużą jego część

Można wybrać, które elementy chcemy widzieć - od prędkości, przez nawigację, po dane o zasięgu - albo znaczną część interfejsu wyłączyć, zostawiając tylko to, co naprawdę potrzebne. To nie tylko poprawia czytelność, ale też pozwoliło zaprojektować nietypową czteroramienną kierownicę, bo nie trzeba już dopasowywać widoczności do tradycyjnych zegarów.

Ręka osoby naciskająca przycisk na kierownicy samochodu marki BMW z widocznym znakiem firmowym i panelem do sterowania funkcjami pojazdu.
Na kierownicy nie ma przycisków, ale kształt paneli dotykowych ułatwia ich obsługę

Obok panoramicznego wyświetlacza znajduje się 17,9-calowy ekran centralny, lekko przekrzywiony w stronę kierowcy - dokładnie tak, jak w klasycznych BMW. Dzięki temu obsługa jest bardziej naturalna, a wszystko, od map po ustawienia klimatyzacji, mamy zawsze pod ręką.

Kokpit nowoczesnego samochodu BMW z zaawansowanym panelem dotykowym, na którym użytkownik wybiera opcje multimedialne, a wnętrze wyróżnia się innowacyjnym designem i wysoką jakością wykończenia.
Przechylony ekran ustawiono tak, by kierowca bez problemu sięgał do najdalszego punktu

Nowe BMW IX3: 469 KM mocy i zasięg 805 km

Pod maską pracuje napęd szóstej generacji eDrive. Dwa silniki - synchroniczny z tyłu i asynchroniczny z przodu - zapewniają 469 KM i 645 Nm. Sprint 0-100 km/h zajmuje 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km/h. Akumulator o pojemności 108,7 kWh daje zasięg do 805 km WLTP. Ładowanie również imponuje: na stacji 400 kW w 10 minut można dodać 372 km, a od 10 do 80 proc. baterii uzupełnia się w 21 minut.

Mężczyzna w okularach i czerwonej marynarce siedzi na tylnym siedzeniu nowoczesnego samochodu z jasnym, skórzanym wnętrzem, opierając rękę na podłokietniku i spoglądając w stronę aparatu.
Duży rozstaw osi przełożył się na ilość miejsca w kabinie. Jest go naprawdę dużo

Za zarządzanie napędem i energią w iX3 odpowiada system Heart of Joy - jeden z czterech "supermózgów" nowej architektury BMW. Integruje on sterowanie napędem, hamulcami i rekuperacją, dzięki czemu samochód reaguje szybciej i płynniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Luksusowe, futurystyczne wnętrze samochodu z panoramicznym ekranem na desce rozdzielczej, podświetleniem LED i wygodnymi fotelami, widok na morze przez przednią szybę.
We wnętrzu nie brakło efektownego, ambientowego podświetlenia

Efekt? W codziennej jeździe aż 98 proc. hamowań odbywa się tylko poprzez odzysk energii. Tradycyjne tarcze włączają się dopiero w sytuacjach awaryjnych albo przy mocnym hamowaniu. To nie tylko zwiększa zasięg, ale też sprawia, że samochód zatrzymuje się wyjątkowo miękko - pasażerowie nie odczuwają typowych szarpnięć znanych z niektórych elektryków.

Nowoczesny elektryczny SUV BMW IX3 w niebieskim kolorze widoczny od tyłu, z podświetlonymi, wąskimi lampami oraz charakterystycznym logo BMW, ustawiony na neutralnym tle.
Kształt nadwozia podporządkowano regułom aerodynamiki. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,24

Asystenci, którzy myślą razem z kierowcą

iX3 wprowadza też nową logikę obsługi asystentów. Lekkie naciśnięcie hamulca nie wyłącza aktywnego tempomatu ani systemu jazdy półautonomicznej. To spora zmiana - do tej pory w większości aut oznaczało to przerwanie działania asystenta. Tutaj system działa dalej, a wyłącza się dopiero przy mocniejszym hamowaniu. W praktyce oznacza to mniej przypadkowych przerw i większy komfort w trasie.

Nowoczesny, niebieski samochód elektryczny marki BMW stoi przy stacji ładowania na otwartym, nasłonecznionym parkingu, kabel ładowarki podłączony do pojazdu.
Nowe BMW iX3 można ładować z mocą 400 kW. W optymalnych warunkach w 10 minut uzupełnimy energię na 372 km

Na autostradzie działa Motorway Assistant - auto utrzymuje pas, dostosowuje prędkość i pozwala zdjąć ręce z kierownicy na dłuższy czas. W mieście pomaga City Assistant, który rozpoznaje sygnalizację świetlną, sam zatrzymuje się na czerwonym i rusza na zielonym. Do tego dochodzi Park Assist Professional, który samodzielnie parkuje i pozwala sterować manewrem z aplikacji.

Nowoczesny, niebieski samochód marki BMW jedzie po asfaltowej drodze przez suchy, górzysty krajobraz, przy słonecznej pogodzie.
Design nadwozia podzieli fanów marki. Nie wszyscy uznają go za udany

Samochód jako źródło zasilania domu

iX3 to także pierwsze BMW z funkcją ładowania dwukierunkowego. Dzięki temu samochód może zasilać urządzenia elektryczne (V2L), magazynować prąd z paneli fotowoltaicznych w domu (V2H) albo oddawać energię do sieci (V2G).

Nowoczesny, niebieski samochód marki BMW jedzie dynamicznie po krętej, górskiej drodze, otoczonej zielenią i skałami, a zdjęcie wykonane jest z przodu auta, podkreślając jego agresywny przód i reflektory.
BMW zapowiada, że rozwiązania z iX3 trafią również do spalinowych modeli

Kiedy na rynku?

Pierwsza wersja - BMW iX3 50 xDrive - trafi wiosną 2026 roku do klientów w Europie i latem w USA. W planach są kolejne odmiany, w tym tańsza wersja bazowa. Czas pokaże, jak Neue Klasse zostanie przyjęta przez wieloletnich fanów marki.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit
