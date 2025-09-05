Nowe BMW iX3 otwiera erę Neue Klasse. Koniec chromu i wielkich nerek
BMW pokazało światu pierwszy seryjny model Neue Klasse - iX3. Elektryczny SUV nie jest jedynie kolejną generacją znanego auta, lecz skokiem całej epoki. Zasięg do 805 km, ładowanie 400 kW, cyfrowa rewolucja w kokpicie i systemy wsparte sztuczną inteligencją pokazują, że bawarska marka rozpoczyna zupełnie nowy rozdział swojej historii.
Nowy iX3 to nie lifting ani nawet kolejna generacja znanego SUV-a, lecz zupełnie nowe otwarcie. To właśnie ten model jako pierwszy pokazuje, jak BMW rozumie elektromobilność na miarę najbliższych lat - od designu i cyfrowych rozwiązań, przez napęd i zasięg, aż po systemy wspomagania jazdy, które potrafią realnie odciążyć kierowcę. I w którą stronę będzie zmierzał design nowych modeli BMW - nie tylko elektrycznych.
Powrót do źródeł - czym była pierwsza Neue Klasse
BMW nieprzypadkowo sięga po nazwę "Neue Klasse". To określenie pojawiło się po raz pierwszy na początku lat 60. i oznaczało całą rodzinę nowych modeli - od BMW 1500 po 2002. Wtedy te samochody dosłownie uratowały markę od upadku. Wprowadziły nowoczesną stylistykę, mocne silniki i świetne prowadzenie, które na zawsze odmieniły wizerunek BMW.
Można śmiało powiedzieć, że bez Neue Klasse z lat 60. nie byłoby dziś BMW serii 3, 5 i 7. Dlatego powrót do tej nazwy po ponad 60 latach ma wymiar symboliczny - pokazuje, że firma znów staje przed epokową zmianą, tym razem związaną z elektromobilnością i cyfryzacją.
Design Neue Klasse: Nowa twarz BMW
Styliści BMW postawili na prostotę i charakter. Pionowe nerki nawiązują do klasycznych modeli z lat 60., ale tym razem to światło, a nie chrom, buduje poczucie jakości. Są zdecydowanie mniejsze, niż w modelach z ostatnich lat, ale wyglądają równie kontrowersyjnie.
Z boku uwagę zwracają duże przeszklenia i czyste powierzchnie z kilkoma ostrymi liniami, które podkreślają muskularne nadkola. Współczynnik oporu powietrza to zaledwie 0,24 - świetny wynik jak na SUV-a. 22-calowe obręcze wcale nie wydają się zbyt duże, za to podkreślają ogromny rozstaw osi pojazdu.
Tył wyróżnia się mocno zarysowanymi ramionami i sygnaturą świetlną w kształcie litery L. Klosze lamp sięgają daleko do środka auta, zbliżając się do logotypu marki.
Przestronność i praktyczność na co dzień
Nowe iX3 jest większe niż dotychczasowy model - ma 4,78 m długości, 1,92 m szerokości i 1,66 m wysokości, przy rozstawie osi 2,92 m (poprzednik: 4,73 m, 1,89 m i 1,67 m, rozstaw osi 2,86 m). To kilka centymetrów różnicy, ale w środku czuć je wyraźnie.
Tylna kanapa oferuje znacznie więcej miejsca na nogi, a przednie fotele są wyjątkowo wygodne - z dobrze wyprofilowanymi boczkami i szerokim zakresem regulacji. Pod względem praktyczności też jest lepiej: tylny bagażnik ma 520 litrów pojemności, a pod maską znalazł się dodatkowy schowek o pojemności 58 litrów, idealny na kable czy drobiazgi.
Panoramic iDrive - koniec ekranu za kierownicą
Największe wrażenie w kabinie robi Panoramic Vision. To rozwiązanie, które uważam za znakomite. Wreszcie nie trzeba "patrzeć przez kierownicę", jak w klasycznych zegarach - dane wyświetlają się bezpośrednio na całej szerokości szyby, przed oczami kierowcy i pasażera.
Można wybrać, które elementy chcemy widzieć - od prędkości, przez nawigację, po dane o zasięgu - albo znaczną część interfejsu wyłączyć, zostawiając tylko to, co naprawdę potrzebne. To nie tylko poprawia czytelność, ale też pozwoliło zaprojektować nietypową czteroramienną kierownicę, bo nie trzeba już dopasowywać widoczności do tradycyjnych zegarów.
Obok panoramicznego wyświetlacza znajduje się 17,9-calowy ekran centralny, lekko przekrzywiony w stronę kierowcy - dokładnie tak, jak w klasycznych BMW. Dzięki temu obsługa jest bardziej naturalna, a wszystko, od map po ustawienia klimatyzacji, mamy zawsze pod ręką.
Nowe BMW IX3: 469 KM mocy i zasięg 805 km
Pod maską pracuje napęd szóstej generacji eDrive. Dwa silniki - synchroniczny z tyłu i asynchroniczny z przodu - zapewniają 469 KM i 645 Nm. Sprint 0-100 km/h zajmuje 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km/h. Akumulator o pojemności 108,7 kWh daje zasięg do 805 km WLTP. Ładowanie również imponuje: na stacji 400 kW w 10 minut można dodać 372 km, a od 10 do 80 proc. baterii uzupełnia się w 21 minut.
Za zarządzanie napędem i energią w iX3 odpowiada system Heart of Joy - jeden z czterech "supermózgów" nowej architektury BMW. Integruje on sterowanie napędem, hamulcami i rekuperacją, dzięki czemu samochód reaguje szybciej i płynniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Efekt? W codziennej jeździe aż 98 proc. hamowań odbywa się tylko poprzez odzysk energii. Tradycyjne tarcze włączają się dopiero w sytuacjach awaryjnych albo przy mocnym hamowaniu. To nie tylko zwiększa zasięg, ale też sprawia, że samochód zatrzymuje się wyjątkowo miękko - pasażerowie nie odczuwają typowych szarpnięć znanych z niektórych elektryków.
Asystenci, którzy myślą razem z kierowcą
iX3 wprowadza też nową logikę obsługi asystentów. Lekkie naciśnięcie hamulca nie wyłącza aktywnego tempomatu ani systemu jazdy półautonomicznej. To spora zmiana - do tej pory w większości aut oznaczało to przerwanie działania asystenta. Tutaj system działa dalej, a wyłącza się dopiero przy mocniejszym hamowaniu. W praktyce oznacza to mniej przypadkowych przerw i większy komfort w trasie.
Na autostradzie działa Motorway Assistant - auto utrzymuje pas, dostosowuje prędkość i pozwala zdjąć ręce z kierownicy na dłuższy czas. W mieście pomaga City Assistant, który rozpoznaje sygnalizację świetlną, sam zatrzymuje się na czerwonym i rusza na zielonym. Do tego dochodzi Park Assist Professional, który samodzielnie parkuje i pozwala sterować manewrem z aplikacji.
Samochód jako źródło zasilania domu
iX3 to także pierwsze BMW z funkcją ładowania dwukierunkowego. Dzięki temu samochód może zasilać urządzenia elektryczne (V2L), magazynować prąd z paneli fotowoltaicznych w domu (V2H) albo oddawać energię do sieci (V2G).
Kiedy na rynku?
Pierwsza wersja - BMW iX3 50 xDrive - trafi wiosną 2026 roku do klientów w Europie i latem w USA. W planach są kolejne odmiany, w tym tańsza wersja bazowa. Czas pokaże, jak Neue Klasse zostanie przyjęta przez wieloletnich fanów marki.