Nie kończy się epopeja z amerykańskimi cłami na towary z Europy. Na początku kwietnia Donald Trump obłożył wszystkie towary importowane do USA, niezależnie od miejsca wyprodukowania, nowymi cłami w wysokości 25 proc. Dla samochodów wyprodukowanych w Unii Europejskiej oznaczało to 10-krotną podwyżkę, wcześniej stawka wynosiła 2,5 proc.

W połowie kwietnia, gdy inwestorzy giełdowi w USA byli już bliscy paniki, a ryzyko recesji było coraz większe, Trump zdecydowaną większość tych ceł zawiesił i rozpoczął negocjacje. Jednak cła na samochody nie zostały wówczas zawieszone, co wywołało spore perturbacje w handlu, część firm wręcz wstrzymała eksport do USA.

Co więcej, od początku maja weszły w życie kolejne cła w wysokości 25 proc, którym objęto części samochodowe.

Obecnie samochody wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej są objęte cłem w wysokości 27,5 proc (nowa stawka została dodana do starej). Trump porozumiał się jedynie z Wielką Brytanią, zgodnie z zawartą umową, stawkę celną obniżono do 10 proc. Co prawda będzie ona dotyczyć tylko tylko 100 tys. samochodów rocznie, ale tyle mniej więcej wynosi całościowy eksport z Wielkiej Brytanii.