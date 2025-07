Do zdarzenia doszło na początku lipca w Jaworze na Dolnym Śląsku, ale teraz zakończyło się postępowanie w tej sprawie. Kierowca Forda wykonywał manewr skrętu w lewo i wówczas doszło do zderzenia z ciągnikiem siodłowym Mercedes z naczepą prowadzonym przez 32-latka, który w tym czasie wyprzedzał Forda. Następnie ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w przydrożny znak.

W tym przypadku o decyzji policji zadecydowała podwójna ciągła linia i obowiązujący w miejscu kolizji zakaz wyprzedzania. Warto jednak dodać, że w podobnych przypadkach, gdy do zderzenia dochodzi w miejscu, gdzie wyprzedzanie jest dozwolone, zarówno sami policjanci, jak i sądy wydawały różne wyroki.

Oczywiście zabronione jest wyprzedzanie z lewej strony pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Jeśli jednak inny samochód manewr już rozpoczął i znajduje się na pasie do jazdy pod prąd, a dopiero wtedy samochód wyprzedzany włącza kierunkowskaz, to jego kierowca, ponieważ zmienia kierunek ruchu i przecina inny pas, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które tym pasem się poruszają, niezależnie od tego, w jakim kierunku jadą.

Oczywiście co do zasady nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniach. Jednak szczególną ostrożność należy zachować, gdy taki manewr skrętu w lewo jest wykonywany na parking czy posesję. Wówczas nie mamy do czynienia ze skrzyżowaniem, a organizator ruchu często dopuszcza w takich miejscach wyprzedzanie.