Oślepiające promienie słoneczne czy odblaski od mokrej nawierzchni mogą znacząco ograniczać widoczność, a tym samym zwiększać ryzyko wypadku. Z drugiej strony, zbyt przyciemnione szkła lub noszenie okularów w nieodpowiednich warunkach może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Jazda w okularach przeciwsłonecznych - co mówią przepisy?

W polskim prawie o ruchu drogowym nie znajdziemy bezpośrednich zapisów dotyczących noszenia okularów przeciwsłonecznych podczas prowadzenia pojazdu. Nie oznacza to jednak, że możemy bezkarnie zakładać dowolne okulary w każdych warunkach.

Jakie okulary przeciwsłoneczne do jazdy autem?

Aby uniknąć problemów i jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo, warto zainwestować w odpowiednie okulary przeciwsłoneczne do jazdy. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Bardzo istotnym elementem jest również polaryzacja soczewek. Szkła polaryzacyjne eliminują odblaski powstające na mokrej nawierzchni, szybach innych pojazdów czy metalowych elementach. Dzięki temu kierowca lepiej widzi to, co dzieje się na drodze, zwłaszcza w słoneczne dni. Polaryzacja znacząco poprawia kontrast widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długiej jazdy.

Jeśli chodzi o kolor soczewek, najlepsze do prowadzenia samochodu są szare lub brązowe. Szare redukują intensywność światła, nie zmieniając kolorów otoczenia, natomiast brązowe poprawiają kontrast, co jest pomocne przy słabym oświetleniu, na przykład podczas pochmurnych dni.

Ważna jest także kategoria przyciemnienia soczewek. Do jazdy samochodem najbardziej odpowiednie są okulary z kategorią filtra UV 2 lub 3. Należy unikać kategorii 4, która jest przeznaczona do ekstremalnych warunków oświetleniowych, takich jak wysokogórskie wyprawy. Okulary z kategorią 4 są zbyt ciemne do prowadzenia pojazdu i mogą znacząco ograniczać widoczność.