Firmy motoryzacyjne w Europie i Japonii, takie jak Suzuki, Bosch, BMW czy Mercedes, odczuwają skutki niedoboru surowców, przez co zmuszone są do ograniczania lub wstrzymywania produkcji.

Chiny wprowadziły restrykcje eksportowe na metale ziem rzadkich, co wywołało globalny kryzys w branży motoryzacyjnej i zatrzymanie produkcji w niektórych fabrykach.

Chiny, które odpowiadają za przetwarzanie ponad 90 proc. wydobywanych na świecie metali ziem rzadkich, na początku kwietnia wprowadziły licencje, bez których nie można importować surowców. Jest to jedna z form odwetu za wcześniejsze działania administracji Donalda Trumpa, która obłożyła Chiny wysokimi cłami.

W efekcie już w kwietniu eksport surowców z Chin spadł o 50 proc. Na początku czerwca pojawiły się doniesienia, że producentom kończą się zapasy i może dojść do wstrzymywania produkcji przez fabryki samochodów. M.in. Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacyjnych (European Association of Automotive Suppliers - CLEPA) podało, że z powodu braku surowców pracę wstrzymało już kilka europejskich fabryk części, a sytuacja "będzie się pogarszać".

Również BMW potwierdziło, że zakłócenia dotknęły część jego sieci dostawców, choć same zakłady pracują jeszcze normalnie. Mercedes rozważa budowanie "buforów bezpieczeństwa", czyli zwiększenie zapasów, co ma być realizowane we współpracy z kluczowymi dostawcami.