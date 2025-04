Przedsiębiorcy alarmują. USA czekają masowe zwolnienia i spadki sprzedaży

Amerykańska koalicja organizacji handlowych, zrzeszająca producentów pojazdów oraz części motoryzacyjnych, skierowała wspólny apel do administracji rządowej i samego Donalda Trumpa. W liście przedsiębiorcy ostrzegają, że planowane nałożenie ceł na części samochodowe może poważnie zachwiać łańcuchami dostaw, co w konsekwencji doprowadzi do zatrzymania produkcji, zwolnień pracowników oraz fali bankructw wśród dostawców.