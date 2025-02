Cła Trumpa uderzą w światową motoryzację. Auta będą jeszcze droższe

Po ponownym objęciu prezydentury Donald Trump od razu przystąpił do realizacji swoich obietnic wyborczych . Już tego samego dnia, podczas konferencji prasowej w Białym Domu, zapowiedział nałożenie 25-procentowych ceł na import z Kanady i Meksyku. Oficjalne rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane pod koniec stycznia 2025 roku.

To jeszcze nie koniec. Groźby Trumpa możliwe do zrealizowania

Jako oficjalny powód nałożenia ceł Biały Dom podał napływ fentanylu przez północną i południową granicę USA. Choć dzięki wstępnemu porozumieniu z Kanadą i Meksykiem działania te zostały wstrzymane na miesiąc, eksperci ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. Po 30 dniach groźby Trumpa mogą ponownie stać się rzeczywistością, co stanowiłoby ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej.

Nie jest bowiem tajemnicą, że wielu producentów samochodów dostarczających pojazdy na rynek amerykański wytwarza je głównie w Kanadzie i Meksyku. Ford i GM mają tam swoje zakłady od około 100 lat, Volkswagen produkuje auta w Meksyku od 1967 roku, a Nissan od 1992 roku. Toyota i Honda rozpoczęły produkcję w Kanadzie w połowie lat 80. W 2024 roku do USA sprowadzono około 3,6 miliona lekkich pojazdów z tych dwóch krajów, co stanowiło 22 proc. wszystkich sprzedanych samochodów.

Dodatkowo wiele pojazdów produkowanych w USA korzysta z kanadyjskich i meksykańskich systemów napędowych oraz podzespołów, które również objęłyby cła, co podniosłoby koszty większości aut wytwarzanych na amerykańskim rynku. Sytuację dodatkowo komplikowałby fakt, że Kanada i Meksyk prawdopodobnie odpowiedziałyby własnymi taryfami, co mogłoby wywołać trudną do oszacowania falę podwyżek cen samochodów w USA. Nietrudno przewidzieć, że wszelkie dodatkowe koszty produkcji producenci przerzuciliby na konsumentów.