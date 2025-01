Donald Trump po ponownym objęciu prezydentury natychmiast rozpoczął realizację swoich obietnic wyborczych. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu oznajmił, że Unia Europejska posiada niepokojące nadwyżki handlowe względem Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA wyraził opinię, że UE traktuje Stany Zjednoczone niesprawiedliwie, a w celu wyrównania szans konieczne byłyby cła na produkty pochodzące z Unii Europejskiej . To z kolei znacznie obniżyłoby zyski m.in. europejskich producentów samochodów.

Kontrowersyjne zapowiedzi Donalda Trumpa szybko wywołały niepokój wśród europejskich gigantów motoryzacyjnych. W odpowiedzi Oliver Zipse, dyrektor generalny BMW, wystąpił na konferencji w Berlinie, apelując do Unii Europejskiej o obniżenie ceł na import samochodów z USA z 10 do 2,5 procent, zgodnie z obowiązującym amerykańskim cłem importowym. Z kolei Ola Kallenius, prezes Mercedesa, wezwał europejskich liderów do podjęcia starań na rzecz znalezienia porozumienia z USA. Kallenius podkreślił, że tylko poprzez pełną współpracę na równych warunkach można uniknąć groźby wybuchu wojny handlowej.