Dwie różne propozycje, jeden cel: rodzinny SUV

Chery rozpoczyna sprzedaż w Polsce od dwóch modeli, które mają odpowiadać na różne potrzeby klientów. Tiggo 7 to SUV segmentu C, o długości 4553 mm i rozstawie osi 2670 mm. Tiggo 8 to propozycja klasy D - mierzy 4722 mm długości i rozstaw osi 2710 mm. Są to więc całkiem spore, rodzinne auta. Obydwa modele zaprojektowano z myślą o codziennym komforcie użytkowania i oferują przestronne wnętrza oraz nowoczesne systemy wsparcia kierowcy.

Tiggo 7 - dostępny także z napędem 4x4

Tiggo 7 będzie dostępny w dwóch wersjach napędowych. Podstawowa odmiana spalinowa napędzana jest przez silnik benzynowy 1.6 TGDI o mocy 147 KM i z 275 Nm momentu obrotowego, współpracujący z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Ta odmiana dostępna będzie z napędem na przednią oś oraz cztery koła. Wersja AWD oferuje aż 7 trybów jazdy gwarantujących trakcję w zróżnicowanych warunkach. Możliwości terenowe ogranicza prześwit, który wynosi 176 mm. Pod tym względem należy uznać wyższość modelu Tiggo 8 - tam prześwit to 229 mm. Wariant FWD przyspiesza do 100 km/h w 10,3 s, a z napędem na cztery koła - w 9,4 s. Prędkość maksymalna w obu przypadkach to 180 km/h.

Chery Tiggo 7 Adam Majcherek INTERIA.PL

Wersja PHEV bazuje na silniku 1.5 TGDI wspieranym przez dwa silniki elektryczne. Moc systemowa to 279 KM, a zasięg w trybie elektrycznym sięga 70 km (WLTP). Auto korzysta z skrzyni DHT dedykowanej hybrydom, a bateria ma pojemność 19,27 kWh brutto. Ze swoim 60-litrowym zbiornikiem paliwa, Tiggo 7 powinno pokonać bez wizyty na stacji przeszło 1000 kilometrów.

Tiggo 7 oferowane jest w trzech wersjach wyposażenia: Essential, Comfort i Prestige. Już w podstawowej lista wyposażenia jest imponująca i obejmuje m.in. dwustrefową klimatyzację, system bezkluczykowego dostępu do auta, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, dwa ekrany i bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i AndroidAuto oraz długą listę systemów wspierania kierowcy.

W wersji Comfort dodatkowo otrzymujemy m.in. system kamer 540 stopni, elektrycznie składane lusterka, nagłośnienie Sony z 8 głośnikami, tapicerkę ze skóry ekologicznej, podgrzewane przednie fotele, i bezprzewodową ładowarkę do telefonu.

Wersja Prestige dodatkowo może się pochwalić m.in. pamięcią lusterek zsynchronizowaną z pamięcią fotela, elektrycznie otwieraną pokrywą bagażnika, wyświetlaczem HUD, systemem oczyszczania powietrza w kabinie, wentylowanymi fotelami z przodu, dachem panoramicznym i ambientowym podświetleniem wnętrza.

Tiggo 8 - 7 miejsc i więcej przestrzeni

Tiggo 8 to większy SUV z 7 miejscami. Wersja ICE napędzana jest przez 1.6 TGDI (147 KM) z automatyczną skrzynią DCT. DO 100 km/h rozpędza się w 10,8 s, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Wersja PHEV wykorzystuje tę samą technologię hybrydową co Tiggo 7 - 1.5 TGDI i dwa silniki elektryczne, o łącznej mocy 279 KM, z zasięgiem do 80 km w trybie elektrycznym. Auto przyspiesza do 100 km/h w 9 sekund i rozpędza się do 180 km/h.

Chery Tiggo 8 Adam Majcherek INTERIA.PL

Tiggo 8 ma przesuwany drugi rząd siedzeń (zakres 40 cm), co ułatwia dostęp do trzeciego rzędu i zwiększa elastyczność. Bagażnik w układzie 2-miejscowym oferuje aż 1930 litrów pojemności. Przy 5 osobach na pokładzie ma 889 litrów pojemności, a gdy korzystamy z wszystkich foteli - 190 litrów.

Chery Tiggo 8 Adam Majcherek INTERIA.PL

Auto dostępne będzie póki co wyłącznie z napędem na przednią oś. Wersje wyposażenia przewidziano dwie: Essential i Prestige. Już w podstawowej dostajemy m.in. tapicerkę ze skóry ekologicznej, ekran centralny 15,6" i cyfrowe zegary. Jest też dwustrefowa klimatyzacja, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów czy ambientowe podświetlenie wnętrza. W wersji Prestige dodatkowo otrzymamy okno dachowe z roletą, podgrzewaną przednią szybę, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, wyświetlacz HUD, podgrzewaną kierownicę, funkcję masażu i wentylacji w przednich fotelach oraz rozkładany podnóżek dla pasażera z przodu. Podgrzewana jest też kanapa.

Chery Tiggo 8 Adam Majcherek INTERIA.PL

Ile kosztuje Chery Tiggo 7 i Chery Tiggo 8?

Polski importer podał dziś też ceny, za jakie będzie można kupić nowe modele:

Chery Tiggo 7 ICE FWD Essential - 124 900 zł

Chery Tiggo 7 ICE FWD Comfort - 134 900 zł

Chery Tiggo 7 ICE AWD Prestige - 154 900 zł

Chery Tiggo 7 PHEV Essential - 154 900 zł

Chery Tiggo 7 PHEV Prestige - 164 900 zł

Chery Tiggo 8 ICE Essential - 149 900 zł

Chery Tiggo 8 ICE Prestige - 159 900 zł

Chery Tiggo 8 PHEV Essential - 169 900 zł

Chery Tiggo 8 PHEV Prestige - 179 900 zł

Chery: Nowa marka, znane technologie

Chery to największy eksporter samochodów z Chin i producent z ponad 25-letnim doświadczeniem. Marka rozwija własne platformy, napędy i technologie, a na polskim rynku znana jest już za sprawą Omody i Jaecoo - marek należących do tej samej grupy kapitałowej. Modele Chery również zostały objęte siedmioletnią ochroną gwarancyjną.

Chery Tiggo 7 oraz Chery Tiggo 8 Adam Majcherek INTERIA.PL

Niebezpiecznie na S3. Polityk celowo doprowadził do zderzenia? Polsat News Polsat News