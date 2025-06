Kluczowym wyznacznikiem sukcesu w branży motoryzacyjnej jest liczba sprzedanych pojazdów. Chińskie marki produkujące samochody elektryczne zaczęły rejestrować nowe auta, mimo że w większości przypadków nigdy nie trafiły one na drogi. Następnie pojazdy te trafiają na eksport w bardzo atrakcyjnych cenach, co pozwala pozbyć się nadwyżek, osiągnąć cele sprzedażowe i zwiększyć zyski.

Wszystkie zalegające pojazdy - na szczęście dla chińskiej gospodarki - trafiają na eksport i w tym miejscu można mówić o potężnym sukcesie. Ostatni element tej układanki - czyli dealer - pozbywa się "sprzedanego" pojazdu i zapomina o wszystkich kosztach związanych z obsługą gwarancyjną oraz cieszy się z wysokiego zarobku na każdym sprzedanym egzemplarzu. Samochody najczęściej trafiały do Rosji, Jordanii oraz innych krajów na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

"Używane" samochody importowane są do Azji oraz na Bliski Wschód.

"Używane" samochody importowane są do Azji oraz na Bliski Wschód. materiały prasowe

Reuters wskazuje, że proceder ten trwa od 2019 r. i chińskie władze nie tylko wiedziały o eksporcie "używanych" samochodów z zerowym przebiegiem, ale również po cichu go wspierały oferując przyspieszoną obsługę podatkową, dodatkowe licencje eksportowe, magazyny przy granicach czy zmieniając limity rejestracyjne. Szacuje się, że eksporterzy zarabiali około 1,4 tys. dolarów na samochodzie w 2022 i 2023 r., co jest bardzo wysoką marża w porównaniu do tego, że auto kosztowało średnio 5,4 tys. dolarów.