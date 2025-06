Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych rozwija się zbyt wolno, a publiczne stacje ładowania w Europie nie spełniają oczekiwań kierowców pod względem dostępności i opłacalności.

Shell przeanalizował wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród 15 tys. kierowców z różnych części świata, w tym z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Z raportu wynika, że gotowość do przesiadki na samochód elektryczny wyraźnie słabnie. Obecnie tylko 41 proc. europejskich respondentów deklaruje chęć rozważenia zakupu auta elektrycznego, co oznacza spadek aż o 7 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. W USA tendencja ta również jest zauważalna, choć mniej gwałtowna - tam zainteresowanie elektromobilnością spadło z 34 do 31 proc.