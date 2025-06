Polskie firmy masowo rezygnują z aut elektrycznych. Co się dzieje?

Z raportu "Barometr Flotowy 2025" wynika, że zainteresowanie samochodami w pełni elektrycznymi wśród polskich firm wyraźnie spada. Ich udział w firmowych flotach zmniejszył się z 18 proc. do 12 proc. - co plasuje nas w dolnej części europejskiego zestawienia. Średnio już 38 proc. firm w Europie korzysta z elektryków, co daje Polsce dopiero 14. miejsce na 20 analizowanych krajów. Jeszcze gorzej wypadają pojazdy dostawcze z napędem elektrycznym - są one w Polsce prawdziwą rzadkością. W badaniu potwierdziło ich obecność we flocie zaledwie 4 proc. przedsiębiorców.